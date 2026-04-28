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嘉縣水上鄉工寮焦屍相驗 嚴重燒傷無他殺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉柳新村廢棄果園工寮前天下午發生火警，民眾撲滅火勢後驚見1名男子陳屍其中。檢警昨天下午進行相驗，發現死者全身遭受三至四度嚴重燒傷，判定死因為嚴重燒傷，死亡方式為意外。

檢警相驗，死者為62歲蕭姓民眾，平時在該廢棄果園工寮棲居。26日下午4時30分許，李姓民眾發現果園冒煙並有火花，上前滅火時赫然發現蕭男躺在工寮角落，隨即向警方及消防局報案。救護人員到場後確認蕭男已明顯死亡，未送醫急救。

家屬表示，蕭男曾動過腦部手術，生前雖無重大疾病，但有抽菸及飲酒習慣。警方勘查現場後，並未發現有打鬥痕跡。相驗結果確認蕭男全身大面積嚴重燒傷，最終死因為傷重死亡，初步排除他殺嫌疑，判定為一起意外事件。

嘉縣水上鄉一處果園工寮驚見焦屍，檢警昨日相驗死者全身四度燒傷為意外死亡。圖／資料照片
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嘉義

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