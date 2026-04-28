28歲女警陪同防詐大使譚艾珍巡迴 笑容親切今被撞身亡

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心今天休假，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡；分局指出，鄭女去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定，今同仁聞訊深感遺憾與不捨。

資深演員譚艾珍前年9月25日遭假檢警詐騙面交98萬元，之後受邀擔任台南市防詐大使，去年4月義務配合台南市警方到全市37個行政區鄉鎮宣導，警局正是安排鄭詠心陪同「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車活動」；譚艾珍每到各處，都是由鄭女打理相關事宜，她也在臉書放上許多與鄭詠心合照的照片。

據了解，28歲的鄭女是台南人、未婚，與家人住在北區，從幼稚園時代就學習舞蹈，對舞蹈有濃厚興趣，並從台南藝術大學舞蹈系畢業；後來因工作考量，報考警察任職，111年警察特考班結業，113年派任四分局，從警年資約2年，任職期間表現優良，工作認真，待人誠懇與同仁相處融洽。

鄭女在受訓期間成績優異，分發時選擇返鄉服務，工作期間不論偵辦刑案、為民服務皆有表現，並結識在永康警分局派出所服務的男友；鄭女2024年3月在安平區建平七街攔查可疑自小客車，從莊姓男駕駛身上查獲二級毒品咖啡包22包重134.5公克。同年7月，安平區一間旅館發生竊案，3名房客在退房時順手牽羊，將房內多項物品偷走，損失逾2萬元，案經鄭女偵辦，不僅追回被竊物品，還查獲毒品殘渣和吸食器具。

去年10月，安平區66歲獨居陳姓婦人三天未出家門也未接聽電話，鄭女趕往請鎖匠開鎖進入，發現陳婦倒臥在地，緊急送醫，所幸治療後並無大礙，深獲家屬感謝；鄭女去年也跟著譚艾珍走訪台南市37個行政區，陪同宣導詐騙集團各種話術與手法，因工作認真、笑容親切與熱情態度深獲市民喜愛與肯定。

據了解，20歲戴姓女騎士今天清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛時，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車急閃，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。戴女及江的酒測值均為0，詳細肇事原因尚待轄區第三警分局調查釐清。

第四分局長廖水池聞訊後立即趕赴現場了解，並派員協助鄭女母親、姊姊處理後續事宜，及前往殯儀館表達關懷慰問，事故原因由轄區分局調查，並製作相關人筆錄，將報請檢察官相驗。

鄭詠心（右一）去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定，

。圖／翻攝自譚艾珍臉書

鄭詠心（中）因表現優異，時常接受分局表揚。記者袁志豪／翻攝

鄭詠心（中）因表現優異，時常接受分局表揚。記者袁志豪／翻攝

鄭詠心（中）去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定，

。圖／翻攝自譚艾珍臉書

鄭詠心（左二）去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定，

。圖／翻攝自譚艾珍臉書