20公分水池奪命!竹北托嬰溺斃案掀漏洞 王婉諭籲補強安全制度

時代力量黨主席王婉諭今偕同新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬，到新竹縣政府前召開記者會，針對去年10月竹北某幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰溺斃事件，要求中央與地方補強幼托水域安全制度，避免憾事重演。縣府回應，該案已送檢調，並在中央法規修訂前，建立縣內一致安全準則。

王婉諭指出，去年10月竹北一所附設托嬰中心的幼兒園發生女嬰跌入園區生態水池溺斃，水池水深僅20公分，但池邊木柵欄高度、缺口寬度都讓幼兒可輕易爬入，事發當天1名老師看顧5名幼童，女嬰落水約20分鐘才被發現。她批評，現行師生比只看人數，未針對戶外開放場域訂出照顧人力標準；未造成傷亡的安全事故也沒有強制通報，主管機關與家長都無從掌握風險。

張育慈表示，現行法規雖要求幼兒園戲水池應符合國家標準，但國家標準對圍欄高度、缺口寬度、閘門規格等並無明確規定，稽查人員到場也難以判定不合格。她說，這間機構同時設有托嬰中心與幼兒園，托嬰由衛福部主管、幼兒園由教育部主管，共用戶外水池卻落在兩部會權責縫隙，盼中央訂出幼兒活動場域水域設施具體安全規格，並明訂主責機關。

李雅芬則要求，新竹縣政府應立即清查轄內所有幼兒園及托嬰中心的水域設施現況，並公布清查結果，讓家長安心；同時也應儘速提供當事家長完整調查結果，公開說明事件來龍去脈。她強調，新竹縣不應只是被動等待中央修法，應率先針對水池深度、圍欄規格、安全警報及監視設備訂定明確標準，成為守護幼兒安全的領頭羊。

新竹縣政府社會處表示，案發後已第一時間配合檢方釐清案情，並將全案送交縣府審議，依兒少法最嚴格規定裁處，已對負責人祭出終身不得擔任機構負責人處分，涉案托嬰中心也於去年12月勒令停業。

社會處指出，為補強安全機制，事件發生後即全面盤查縣內鄰近水池的托嬰中心，目前共4處，並邀集專家學者現地檢視，均已提出改善建議且完成改善，現階段安全無虞；同時已於去年底函請中央修正兒少福利機構設置標準，建議下修戶外活動師生比，以強化照護人力。

此外，也委託清華大學幼兒教育相關團隊訂定戶外水域安全規範，包含場地事前檢核表、家長告知機制及戶外活動人力配置與注意事項，盼在中央法規修訂前，先建立縣內一致的安全準則，確保幼童活動安全。

新竹縣教育局表示，該幼兒園負責人因不當管理致造成幼兒傷害之虞，依照幼兒教育教育及照顧法和教保相關人員違法事件調查處理辦法規定，不得擔任幼兒園負責人，並廢止該園設立許可。

時代力量黨主席王婉諭今偕同新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬，到新竹縣政府前召開記者會，針對去年10月竹北某幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰溺斃事件，要求中央與地方補強幼托水域安全制度。記者黃羿馨／攝影

張育慈表示，現行法規雖要求幼兒園戲水池應符合國家標準，但國家標準對圍欄高度、缺口寬度、閘門規格等並無明確規定。記者黃羿馨／攝影

李雅芬則要求，新竹縣政府應立即清查轄內所有幼兒園及托嬰中心的水域設施現況，並公布清查結果，讓家長安心。記者黃羿馨／攝影