快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

20公分水池奪命!竹北托嬰溺斃案掀漏洞 王婉諭籲補強安全制度

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

時代力量黨主席王婉諭今偕同新竹竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬，到新竹縣政府前召開記者會，針對去年10月竹北某幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰溺斃事件，要求中央與地方補強幼托水域安全制度，避免憾事重演。縣府回應，該案已送檢調，並在中央法規修訂前，建立縣內一致安全準則。

王婉諭指出，去年10月竹北一所附設托嬰中心的幼兒園發生女嬰跌入園區生態水池溺斃，水池水深僅20公分，但池邊木柵欄高度、缺口寬度都讓幼兒可輕易爬入，事發當天1名老師看顧5名幼童，女嬰落水約20分鐘才被發現。她批評，現行師生比只看人數，未針對戶外開放場域訂出照顧人力標準；未造成傷亡的安全事故也沒有強制通報，主管機關與家長都無從掌握風險。

張育慈表示，現行法規雖要求幼兒園戲水池應符合國家標準，但國家標準對圍欄高度、缺口寬度、閘門規格等並無明確規定，稽查人員到場也難以判定不合格。她說，這間機構同時設有托嬰中心與幼兒園，托嬰由衛福部主管、幼兒園由教育部主管，共用戶外水池卻落在兩部會權責縫隙，盼中央訂出幼兒活動場域水域設施具體安全規格，並明訂主責機關。

李雅芬則要求，新竹縣政府應立即清查轄內所有幼兒園及托嬰中心的水域設施現況，並公布清查結果，讓家長安心；同時也應儘速提供當事家長完整調查結果，公開說明事件來龍去脈。她強調，新竹縣不應只是被動等待中央修法，應率先針對水池深度、圍欄規格、安全警報及監視設備訂定明確標準，成為守護幼兒安全的領頭羊。

新竹縣政府社會處表示，案發後已第一時間配合檢方釐清案情，並將全案送交縣府審議，依兒少法最嚴格規定裁處，已對負責人祭出終身不得擔任機構負責人處分，涉案托嬰中心也於去年12月勒令停業。

社會處指出，為補強安全機制，事件發生後即全面盤查縣內鄰近水池的托嬰中心，目前共4處，並邀集專家學者現地檢視，均已提出改善建議且完成改善，現階段安全無虞；同時已於去年底函請中央修正兒少福利機構設置標準，建議下修戶外活動師生比，以強化照護人力。

此外，也委託清華大學幼兒教育相關團隊訂定戶外水域安全規範，包含場地事前檢核表、家長告知機制及戶外活動人力配置與注意事項，盼在中央法規修訂前，先建立縣內一致的安全準則，確保幼童活動安全。

新竹縣教育局表示，該幼兒園負責人因不當管理致造成幼兒傷害之虞，依照幼兒教育教育及照顧法和教保相關人員違法事件調查處理辦法規定，不得擔任幼兒園負責人，並廢止該園設立許可。

時代力量黨主席王婉諭今偕同新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬，到新竹縣政府前召開記者會，針對去年10月竹北某幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰溺斃事件，要求中央與地方補強幼托水域安全制度。記者黃羿馨／攝影
時代力量黨主席王婉諭今偕同新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬，到新竹縣政府前召開記者會，針對去年10月竹北某幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰溺斃事件，要求中央與地方補強幼托水域安全制度。記者黃羿馨／攝影

張育慈表示，現行法規雖要求幼兒園戲水池應符合國家標準，但國家標準對圍欄高度、缺口寬度、閘門規格等並無明確規定。記者黃羿馨／攝影
張育慈表示，現行法規雖要求幼兒園戲水池應符合國家標準，但國家標準對圍欄高度、缺口寬度、閘門規格等並無明確規定。記者黃羿馨／攝影

李雅芬則要求，新竹縣政府應立即清查轄內所有幼兒園及托嬰中心的水域設施現況，並公布清查結果，讓家長安心。記者黃羿馨／攝影
李雅芬則要求，新竹縣政府應立即清查轄內所有幼兒園及托嬰中心的水域設施現況，並公布清查結果，讓家長安心。記者黃羿馨／攝影

時代力量黨主席王婉諭今偕同新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬，到新竹縣政府前召開記者會，針對去年10月竹北某幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰溺斃事件，要求中央與地方補強幼托水域安全制度。記者黃羿馨／攝影
時代力量黨主席王婉諭今偕同新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬，到新竹縣政府前召開記者會，針對去年10月竹北某幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰溺斃事件，要求中央與地方補強幼托水域安全制度。記者黃羿馨／攝影

新竹縣 新竹 竹北

延伸閱讀

新莊幼兒園不當對待幼生 6人處分、園所罰30萬停招1年

竹北某國小旁驚傳持刀流浪漢 竹縣將推「智慧之眼」AI辨識危險行為

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

特教班施暴案 監院糾正台東關山國小延宕處理

相關新聞

閃機車失控？台82線砂石車撞飛汽車 側翻滿地砂石釀4傷

嘉義縣台82線快速道路7.3公里處今天清晨近7時發生嚴重車禍，一輛砂石車疑為閃避前方機車，不慎偏移追撞前方轎車，撞擊力道猛烈，將轎車拋飛至路旁農田，砂石車翻覆滿地砂石，現場一片狼藉，造成4人受傷送醫，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

28歲女警台南藝術大學舞蹈系畢 表現優異清晨被撞身亡

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心今天休假，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡；分局指出，鄭女111年警察特考班結業，113年派任四分局，從警年資約2年，任職期間表現優良，工

28歲女警陪同防詐大使譚艾珍巡迴 笑容親切今被撞身亡

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心今天休假，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡；分局指出，鄭女去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑

20公分水池奪命!竹北托嬰溺斃案掀漏洞 王婉諭籲補強安全制度

時代力量黨主席王婉諭今偕同新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬，到新竹縣政府前召開記者會，針對去年10月竹北某幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰溺斃事件，要求中央與地方補強幼托水域安全制

北市女警官產後血崩亡今解剖 丈夫悲慟現身殯儀館

台北市中正一分局2線2星警務員陳芊雯，18日於新北市三重1間婦產科生產時因失血過多送醫不治。家屬質疑診所有疏失釀悲劇，檢察官與法醫今天上午進行解剖釐清死因。陳芊雯丈夫現身殯儀館，面對詢問不發一語，解剖

北市女警產後血崩亡今解剖釐清死因 警曝女嬰現況：一切都很好

台北市警局中正一分局2線2陳姓女警務員，日前在分娩過程中因失血過多過世，女嬰因腦部缺氧，仍在治療中。台北市議員許淑華上午在議員警衛委員會中關心此事，局長林炎田指出，經家屬同意，上午將會同法醫解剖釐清死

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。