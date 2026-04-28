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台中特搜隊去年通過重型搜救隊認證 議員批特搜人力「六都墊底」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中特搜隊是中部唯一通過國家搜救能力分級檢測（NAP）「重型級」認證的隊伍，具國際級技術水準。民進黨市議員施志昌指出，台中市躍升全台第二大都市，但特搜人力卻是「六都墊底」，要求市府應正視基層英雄過勞的現實，啟動「特搜戰力倍增計畫」，5年內把人力提升至300人以上，守護中台灣的生存韌性。副市長鄭照新表示，將研議如何滿足消防隊需求。

台中市議會今警消環衛業務質詢，市議員施志昌表示，台中特搜隊不只是台中的，更是彰、投、苗數百萬人的「救命索」，但截至114年底，台中市特搜隊人數僅133人，在六都中位居末座，扣除輪休與後勤，根本難以負荷高強度的三班倒作業。

施志昌說，目前基層特搜隊員面臨「高壓、高危險、高負擔」三高狀態，由於人力吃緊，隊員常面臨訓練與出勤的衝突，甚至需兼顧行政庶務；相較高雄251人，台中資源與人力過低，將引發優秀人才外流。

施志昌指出，要求台中特搜戰力倍增訂定5年計畫，第一階段（115至116年）增至200人，第二階段（117至119年）目標突破300人，與高雄、新北並駕齊驅，並提供專屬專業津貼，建立心理諮商機制，緩解隊員創傷壓力；另智慧搜救裝備優先採購，以科技減輕人力負擔。

孫福祐表示，消防局近年持續增加搜救隊能量，去年12月通過消防署重型搜救隊的認證，取得認證後，海線地區規劃成立搜救分隊、以及無人機空拍隊等，不斷提升搜救大隊量能。

至於人力補充部分，孫福祐說，消防局此次預計擴編709人，人數將達2700人；關鍵基礎設施防護部分，也應消防署的要求，港口、水庫、天然氣等設施附近成立8隻專責隊，另也會在成立6隊專責隊共14隊，負責保護這些重要設施。

民進黨台中市議員施志昌關心台中特搜隊人力問題。圖／施志昌提供
民進黨台中市議員施志昌關心台中特搜隊人力問題。圖／施志昌提供

台中市特種搜救隊去年通過重型搜救隊國際認證，成為中部地區唯一取得重型隊資格的城市救援團隊。圖／台中市政府提供
台中市特種搜救隊去年通過重型搜救隊國際認證，成為中部地區唯一取得重型隊資格的城市救援團隊。圖／台中市政府提供

民進黨 鄭照新 台中

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