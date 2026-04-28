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國1平鎮段大貨車「噴裝備」 小客貨車慘遭輪胎擊中

桃園電子報／ 桃園電子報

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營業大貨車左後輪胎突然脫落，砸到小客貨車。圖：讀者提供

國道1號北向64.6公里平鎮系統路段昨(27)日上午11時30分許發生驚險的一幕，43歲葉姓男子駕駛營業大貨車行經該路段外側車道時，左後輪胎突然脫落，滾到中央分隔島，再回彈砸中內側車道由24歲林姓男子駕駛的小客貨車，現場宛如在上演障礙賽一般，所幸無人傷亡。不過，國道警察表示，依照道路交通管理處罰條例規定，大貨車駕駛恐面臨最高6000元罰鍰。

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43歲葉姓男子駕駛營業大貨車行經該路段外側車道時，左後輪胎突然脫落。圖：讀者提供

國道警方說明，經警方到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。至於大貨車輪胎脫落，依道交條例第30條-1條規定，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰。前項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

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大貨車輪胎突然脫落，滾到中央分隔島，再回彈砸中內側車道由24歲林姓男子駕駛的小客貨車。圖：讀者提供

警方呼籲，用路人車輛應定期保養，行車前務必檢查車況，以免車輛故障或是機件脫落等情事，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】國1平鎮段大貨車「噴裝備」 小客貨車慘遭輪胎擊中

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