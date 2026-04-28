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北市女警官產後血崩亡今解剖 丈夫悲慟現身殯儀館
台北市中正一分局2線2星警務員陳芊雯，18日於新北市三重1間婦產科生產時因失血過多送醫不治。家屬質疑診所有疏失釀悲劇，檢察官與法醫今天上午進行解剖釐清死因。陳芊雯丈夫現身殯儀館，面對詢問不發一語，解剖結束後快步上車離開。
據了解，不幸死亡的陳芊雯本月18日於三重住家附近1間知名婦產科診所自然產，不料產後出現血崩、無法止血等情況，診所通報救護車將她轉送新北市立聯合醫院，但院方評估後認為無法處理，再轉至台北馬偕醫院搶救，經1天搶救後仍因失血過多於20日凌晨1點56分宣告不治。
家屬面對喜事變喪事無法接受，懷疑診所延誤就醫涉疏失、21日報案要求相驗。檢察官相驗後為確認死因是否是羊水栓塞或其他因素，排定今天上午於新北市立殯儀館解剖。
今天上午檢察官與法醫抵達新北市殯儀館準備解剖時，面對媒體詢問「是醫療疏失嗎？」、「目前調查進度」時皆未發一語。而陳芊雯丈夫、同事及弟弟也都現身殯儀館，頭戴鴨舌帽及口罩悲痛低調進入解剖室。陳芊雯確切死因將待解剖結果出爐釐清。
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