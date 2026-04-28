北市女警產後血崩亡今解剖釐清死因 警曝女嬰現況：一切都很好

台北市警局中正一分局2線2陳姓女警務員，日前在分娩過程中因失血過多過世，女嬰因腦部缺氧，仍在治療中。台北市議員許淑華上午在議員警衛委員會中關心此事，局長林炎田指出，經家屬同意，上午將會同法醫解剖釐清死因，一定要給家屬真相。

台北市的女警比例為6比1，目前懷孕的女警有22人。許淑華質詢指出，針對陳姓女警務員這事件，市警局對女警在生產過程、甚至懷孕初期到後期，是不是有照顧的配套措施，畢竟女警和男警不一樣。是不是有女警在懷孕7、8個月還在執外勤務？

林炎田表示，林姓女警事件，針對善後工作，會把它做得最圓滿，女嬰目前在馬偕，現在看起來一切都很好，因當時缺氧的狀況，可能要以後3個月、3年後再來關注狀況。孩子的基金，大家發揮了很大的愛心，中正一分局也辦理得非常圓滿。至於家屬要追求的真相，經拜訪家人，已徵得同意今早要做解剖。

至於目前懷孕的22位女警，林炎田指出，未來在她們服勤當中，會以這個案例來多加關注，該請假、給她更換勤務。市警局也指出，女警懷孕期間，如果有在外勤，向主管反應，可以免配槍，也可以暫時改派內勤勤務，或在派出所擔任靜態，或文書處理工作，這早有規定。

至於陳姓女警懷孕6、7個月的時候還在執行外勤？中正一分局指出，她是警務員，針對業務規畫，她要到現場去督導，但大部分都是由第一線的同仁來執行，她是做整個勤務規畫。

議員張文潔也說，其實懷孕的時候，不是只有後期分娩時最重要，其實在懷孕初期，是最不穩定的階段，應要多體諒、關心女警，懷孕任何階段都非常重要，不要把任何壓力加諸在女性同仁身上。