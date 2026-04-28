竹北某國小旁驚傳持刀流浪漢 竹縣將推「智慧之眼」AI辨識危險行為

新竹縣竹北市日前發生持刀流浪漢出沒國小周邊，引發家長恐慌。縣議員林禹佑今天在議會質詢，要求檢討校園周邊安全與社會安全網。縣長楊文科表示，已跨局處通報與建立應變機制；數位發展處並將推動「智慧之眼」AI系統，結合監視器與影像辨識技術，即時偵測持刀等危險行為，快速鎖定並通報相關單位處置，以科技強化校園安全防護。

林禹佑質詢指，縣府應建立「持械人士出沒學區」專責應變機制，包含即時通報校方、適度管制學生動線等措施；並強調校園安全不應侷限於校內，應擴及學區生活圈，全面盤點校園周邊警力配置、巡邏頻率及警校通報機制，確保突發狀況能即時應處。

他同時要求社會處說明是否針對高風險個案建立列管與關懷制度，並檢視安置與醫療輔導作為；另也關切數位發展處如何透過「智慧守護之眼」整合跨局處通報與監控機制，提升校園周邊預警能力與整體安全防護。

楊文科強調，已由警察局、社會處與教育局建立跨局處聯繫與緊急應變機制，確保突發事件可即時通報與處理；數發處亦推動「智慧之眼」AI系統，未來可透過既有監視器結合影像辨識技術，針對持刀或具危險行為進行即時判讀，一旦偵測異常，即可自動分析並鎖定對象，立即通報相關單位介入處置，透過科技輔助降低校園安全風險。

數發處長劉奕帆補充，「智慧守護之眼」系統主要應用於公共區域，透過影像分析辨識異常行為並即時通報，以利第一時間啟動應變處置。不過，受限於個資與隱私法規，無法進行人臉辨識或建立特定個案資料庫。

警察局長林建隆說明，縣內學校平時已建立校園安全通報機制，並與警政單位簽署安全維護協議，確保突發事件能即時聯繫。本案發生後，校方第一時間通報轄區派出所，警方迅速到場，當日即查獲該名男子並查扣刀具，後續依法移送並由法院裁處。目前在學生上下學時段均編排巡邏警力。

教育局長蔡淑貞表示，已要求各校強化安全管理，落實警衛巡邏、監視系統維護與定點巡查，並結合家長志工協助，同時加強學生安全教育，提升自我保護與應變能力。社會處長陳欣怡指出，該個案已納入關懷輔導，由社工持續追蹤訪視，曾評估安置但因當事人意願未成，後續將評估精神鑑定及相關處置，持續輔導追蹤。

縣議員林禹佑（右）在會前與警察局長林建隆（左一）討論相關應變機制。記者郭政芬／攝影