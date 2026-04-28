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鬧區勤務繁重！東寧宮贈TIGRA 250機車 織就竹市社會安全網

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警二分局東門派出所地處舊城核心，轄區內涵蓋火車站周邊、百貨商圈及重要行政機關，交通脈絡複雜且人潮熙來攘往。面對高度飽和的報案量與繁重的巡邏勤務，基層警力的車輛損耗極快；民間信仰中心東寧宮有感於此，近期捐贈五輛 PGO TIGRA 250機車給東門派出所。所長王新弘指出，東寧宮除是信仰中心，更透過物資挹注發揮「社會安全網捕網者」功能，網住公部門資源與基層需求間的縫隙。

王新弘說，過去公廟多被視為信眾求平安、寄託心靈的場所，但東寧宮多年來深耕地方，深入基層、掌握民情，能體察第一線警力的辛勞與資源缺口。

他說，東門派出所轄內不僅車多、人多，且舊城區巷弄蜿蜒，對於第一線員警的機動性要求極高，東寧宮此次特別選用 PGO TIGRA 250 作為捐贈車款，其具備黃牌等級的強勁動力與穩定的操控性，對於第一線員警執勤具有顯著助益。

王新弘指出，TIGRA 250 的高扭力性能，讓警方在面對突發追捕或緊急趕往事故現場時，能擁有更快的起步與超車反應；同時，該機車優異的懸吊系統與煞車配置，也大幅提升了在複雜車流中穿梭的安全性。這批「神捕座駕」的加入，不僅減輕了車輛頻繁損耗的壓力，更讓東門所在維護鬧區治安時，具備更強大的應變能量。

東寧宮主委吳榮聲指出，在政府預算尚未能及時覆蓋之處，應由民間信仰力量及時撐起保護傘，確保社會安全網不出現任何破洞，讓執法人員有更好的配備守護鄉里。據統計，今年至今，警方部分東寧宮已確定捐贈包括市警察局戶外看板200吋LED、市警察局巡邏車1輛、邏機車5輛，金額近400萬元，這不僅是物資的流動，更是信仰力量與法治守護的交織。

警察局長陳源輝指出，治安工作不能單打獨鬥，東寧宮慷慨解囊提供高規機車，不僅提升派出所硬體裝備，確保警方能安心執行各項勤務，全力保障市民的福祉，更從精神層面鼓舞了基層士氣，堪稱警民合作的最佳典範。

民間信仰中心東寧宮有感於此，近期捐贈五輛 PGO TIGRA 250機車給東門派出所。記者王駿杰／攝影
民間信仰中心東寧宮有感於此，近期捐贈五輛 PGO TIGRA 250機車給東門派出所。記者王駿杰／攝影

所長王新弘說，東門派出所轄內不僅車多、人多，且舊城區巷弄蜿蜒，對於第一線員警的機動性要求極高，東寧宮此次特別選用 PGO TIGRA 250 作為捐贈車款，其具備黃牌等級的強勁動力與穩定的操控性，對於第一線員警執勤具有顯著助益。記者王駿杰／攝影
所長王新弘說，東門派出所轄內不僅車多、人多，且舊城區巷弄蜿蜒，對於第一線員警的機動性要求極高，東寧宮此次特別選用 PGO TIGRA 250 作為捐贈車款，其具備黃牌等級的強勁動力與穩定的操控性，對於第一線員警執勤具有顯著助益。記者王駿杰／攝影

火車站 機車

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