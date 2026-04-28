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台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

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28歲女警台南藝術大學舞蹈系畢 表現優異清晨被撞身亡

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心今天休假，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡；分局指出，鄭女111年警察特考班結業，113年派任四分局，從警年資約2年，任職期間表現優良，工作認真，待人誠懇與同仁相處融洽，同仁聞訊深感遺憾與不捨。

據了解，鄭女是台南人、未婚，與家人住在北區，從台南藝術大學舞蹈系畢業後，報考警察任職，因成績優異而在分發時返鄉服務；鄭女工作期間，不論偵辦刑案、為民服務皆有表現，2024年3月在安平區建平七街攔查可疑自小客車，在莊姓男駕駛身上查獲二級毒品咖啡包22包重134.5公克。

2024年7月，安平區一間旅館發生竊案，3名房客在退房時順手牽羊，將房內多項物品偷走，損失高達2萬元；案經鄭女偵辦，不僅追回被竊物品，還查獲毒品殘渣和吸食器具；去年10月，安平區66歲獨居陳姓婦人三天未出家門也未接聽電話，鄭女趕往請鎖匠開鎖進入，發現陳婦倒臥在地，緊急送醫，所幸治療後並無大礙，深獲家屬感謝。

據了解，20歲戴姓女騎士今天清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛時，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車急閃，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。戴女及江的酒測值均為0，詳細肇事原因尚待轄區第三警分局調查釐清。

分局長廖水池聞訊後立即趕赴現場了解，並派員協助家屬處理後續事宜，及前往殯儀館表達關懷慰問，事故原因由轄區分局調查中。

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第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝
第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝

第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝
第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝

第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝
第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝

第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝
第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝

第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝
第四警分局說明，鄭詠心（右）是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝

警察 台南 女警

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