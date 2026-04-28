聽新聞
0:00 / 0:00
北市知名火鍋店驚傳濺血 他不滿女友要離開...抄酒瓶猛砸自己頭
台北市中山區這一鍋台北吉林殿今天凌晨發生「自爆」衝突，徐姓男子酒醉不滿女友吃飽後要帶小兒子先行離開火鍋店，請求不要走，期間疑爆發「真性情」，持金牌啤酒玻璃瓶猛砸自己頭部3下，酒瓶破裂店員嚇得報警，警方趕抵詢問，確認是「自己砸自己」，協助頭部濺血的徐男送醫，並依規定通報家暴。
中山警方今天凌晨0點30分獲報，吉林路上的火鍋店有人被砸玻璃酒瓶，趕抵發現徐男（49歲）頭部受傷，詢問了解，徐男跟母親等一家五口來火鍋店消費，因女友要帶小兒子離開，徐男酒醉情況下要求不要走，情緒激動拿玻璃瓶「自己砸自己頭部」3下，因力道過大釀酒瓶破裂。
警方確認沒有其他違法情事，抄登資料後協助打119送醫，考量徐男有自殘情況，依規定通報家暴行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。