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北市知名火鍋店驚傳濺血 他不滿女友要離開...抄酒瓶猛砸自己頭

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區這一鍋台北吉林殿今天凌晨發生「自爆」衝突，徐姓男子酒醉不滿女友吃飽後要帶小兒子先行離開火鍋店，請求不要走，期間疑爆發「真性情」，持金牌啤酒玻璃瓶猛砸自己頭部3下，酒瓶破裂店員嚇得報警，警方趕抵詢問，確認是「自己砸自己」，協助頭部濺血的徐男送醫，並依規定通報家暴

中山警方今天凌晨0點30分獲報，吉林路上的火鍋店有人被砸玻璃酒瓶，趕抵發現徐男（49歲）頭部受傷，詢問了解，徐男跟母親等一家五口來火鍋店消費，因女友要帶小兒子離開，徐男酒醉情況下要求不要走，情緒激動拿玻璃瓶「自己砸自己頭部」3下，因力道過大釀酒瓶破裂。

警方確認沒有其他違法情事，抄登資料後協助打119送醫，考量徐男有自殘情況，依規定通報家暴行為。

<a href='/search/tagging/2/北市' rel='北市' data-rel='/2/141228' class='tag'><strong>北市</strong></a>中山區火鍋店有客人酒醉後持玻璃酒瓶猛砸自己頭部3下，受傷見血送醫。記者翁至成／翻攝
北市中山區火鍋店有客人酒醉後持玻璃酒瓶猛砸自己頭部3下，受傷見血送醫。記者翁至成／翻攝

台北 北市 家暴

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