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桃園分署5/5舉辦聯合拍賣會 搶進鄰近市區店面與三房兩廳住宅

桃園電子報／ 桃園電子報

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位於中壢區建國路之7層樓建物持分。圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署將於5月5日舉辦「123聯合拍賣會」，此次拍賣主軸為各類型不動產，包含市區住宅、透天建物持分及多筆土地等，標的多元、價格具吸引力，適合自住與投資規劃。適逢母親節前夕，不論是為家人換個更舒適的家，或為資產配置，都是值得把握的好時機。

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位於桃園區民生路巷內3樓住宅。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，此次聯合拍賣會將於當日下午3時，在桃園分署進行不動產拍賣。其中，位於中壢區建國路之7層樓建物持分為第3拍，鄰近市區生活機能成熟，現況部分樓層出租經營店面，具備收益潛力，此次拍賣價格已大幅下修，入手門檻相對親民，對有意投資不動產之民眾極具吸引力；另有位於桃園區民生路巷內3樓住宅是第1拍，格局為三房兩廳，空間規劃完整，現況空屋，適合小家庭直接入住或整理後使用。此外，尚有分布於桃園區、中壢區、龜山區、大溪區、觀音區、新屋區及八德區等多筆土地持分同步拍賣，提供多元選擇。

桃園分署提到，該分屬不動產拍賣兼採通訊投標方式，民眾無須親自到場，在家即可參與投標，有意應買者可至桃園分署官網「拍賣公告」專區查詢各標的詳細資訊及投標方式，並請務必於投標前審慎查明標的現況及相關權利內容，以保障自身權益。

桃園分署於每月第1周的星期二下午3時，定期舉辦「123聯合拍賣」活動，提供多樣化的動產及不動產標的，更多拍賣詳情，可至桃園分署官網查詢。桃園分署也再次提醒社會大眾提高警覺，慎防詐騙，切勿輕信來路不明的電話或訊息，如有疑問應主動查證，共同守護個人財產與社會安全，營造安心和諧的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署5/5舉辦聯合拍賣會 搶進鄰近市區店面與三房兩廳住宅

法務部

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