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龜山幸福九街火警！38歲女失去呼吸心跳送醫搶救中

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市龜山區幸福九街發生住宅火警。圖：讀者提供

桃園市龜山區幸福九街今(28)日上午8時37分許發生住宅火警，消防局獲報趕到現場處理，火勢在半小時後撲滅。然而，現場一名38歲女子被救出時已失去呼吸心跳，送往長庚醫院急救中。

第一大隊說明，該住宅為地下1層樓、地上5層樓的RC結構建築物，起火層為2樓。現場燃燒屋內家具及陽台的冷氣機。2樓一名女子被救出時已失去呼吸心跳，送往長庚醫院搶救。有關詳細起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。

龜山分隊表示，此次救災共出動消防人員44名、消防車13台、救護車3台。消防人員於8時46分許抵達、9時6分許控制火勢、9時10分許將火勢撲滅。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山幸福九街火警！38歲女失去呼吸心跳送醫搶救中

桃園 長庚醫院

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