台南女警清晨騎車疑遭機車追撞 再擦撞遊覽車當場身亡

台南市消防局今天上午7時接獲報案，安南區安和路二段發生遊覽車跟機車的交通事故，消防出動1車4人，8分鐘趕到現場，因28歲鄭姓女機車騎士已明顯死亡未送醫，現場交由轄區第三警分局處理；警方初步調查，本案是另一名戴姓女騎士先撞擊鄭女，鄭女再擦撞遊覽車。

據了解，20歲戴姓女騎士今天清晨沿機慢車道由北往南行駛時，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車急閃，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。戴女及江的酒測值均為0，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

第四警分局說明，鄭女是第四警分局育平派出所女警，今天休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡；鄭女為111年警察特考班結業，113年派任本分局，從警年資約2年，任職期間表現優良，工作認真，待人誠懇與同仁相處融洽，同仁聞訊深感遺憾與不捨。

分局長廖水池聞訊後立即趕赴現場了解，並派員協助家屬處理後續事宜，及表達關懷慰問，事故原因由轄區分局調查中。

分局呼籲，用路人行車務必保持安全距離，隨時注意車前狀況，以維護交通安全。