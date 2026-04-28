男子疑失戀酒後失控公園咆哮砸椅 5警到場壓制管束

一名男子疑失戀昨晚酒後失控在台中市豐原區南陽公園咆哮砸椅還追人，豐原警分局5名警員到場，其中4警壓制情緒激動男子，帶回派出所管束；現場錄影並將影片PO上網民眾說，這名男子與女朋友分手又喝酒才失控，PO網男子在網路Threads寫「台中超派，朋友差點被送走」。

豐原警分局豐東派出所昨晚9時58分許接獲報案指稱，在豐原區南陽公園籃球場有民眾需要警方協助。

員警獲報後趕赴現場處理，經查為24歲鍾姓男子因酒後情緒失控，在現場丟擲物品並大聲咆哮，幸未造成現場民眾受傷。警方到場後基於維護公共安全及當事人安全考量，晚上10時10分依據警察職權行使法第19條規定對其實施管束，並通知鍾男父親到場，後續已交由鍾男父親帶回照護。

豐東派出所副所長陳治民呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因一時情緒失控影響自身及他人安全；如發現有類似情形，應即時通報警方協助，共同維護公共場所安全與社會秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康