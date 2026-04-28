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閃機車失控？台82線砂石車撞飛汽車 側翻滿地砂石釀4傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣台82線快速道路7.3公里處今天清晨近7時發生嚴重車禍，一輛砂石車疑為閃避前方機車，不慎偏移追撞前方轎車，撞擊力道猛烈，將轎車拋飛至路旁農田，砂石車翻覆滿地砂石，現場一片狼藉，造成4人受傷送醫，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方初步調查，事發時砂石車、轎車及機車皆由東向西行駛，從朴子東石方向前進，疑似砂石車駕駛未注意前方車流，欲閃避機車發生偏移，轎車遭撞飛，車體嚴重毀損並翻落至田中，砂石車則側翻於路旁，車上砂石散落一地，占據雙向路面，影響交通通行。

嘉義縣消防局表示，台82線7.3公里附近今早發生車禍案件，立即派遣各式消防車輛前往，將轎車及砂石車內患者送醫治療，包括40歲、63歲、88歲男子及60歲女子，分別送往嘉義長庚醫院及朴子醫院救治，提醒應注意交通路況以確保自身安全。

嘉義縣台82快速道路今早發生嚴重車禍，有一輛汽車遭砂石車撞飛，事故共釀4人受傷。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣台82快速道路今早發生嚴重車禍，有一輛汽車遭砂石車撞飛，事故共釀4人受傷。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣台82快速道路今早發生嚴重車禍，砂石車不慎翻覆滿地砂石。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣台82快速道路今早發生嚴重車禍，砂石車不慎翻覆滿地砂石。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣台82快速道路今早發生嚴重車禍，砂石車不慎翻覆滿地砂石。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣台82快速道路今早發生嚴重車禍，砂石車不慎翻覆滿地砂石。圖／嘉義縣消防局提供

朴子 車禍 東石

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