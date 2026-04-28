高雄某國小學生帶美工刀恐嚇同學「要弄死你」 家長報警控校園霸凌

高雄市有一名國小家長在網路發文指控，自己小孩就讀的學校出現男同學仗著國營企業高官父親的權勢，多次帶美工刀在校園公然亮刀，放話說「要拿刀弄死你，下課就死定了」之類言語，擔心小孩安全決定報警。高市教育局說，學校事發當下即告知學生行為危險且觸法，即時加強班級機會教育，後續調查釐清始末。

一名家長在Threads說，中鋼公司高層之子多次帶美工刀在校園公然亮刀，並出言恐嚇威脅要拿刀弄死你，下課就死定了之言語；這位小孩還非常驕傲仗勢說「有我爸在！我驚殺小！」

該名家長出示報警單，並質疑說，今年新聞已經報導出多起校園帶刀傷害事件，現在自己小孩的校園也出現帶刀亮刀事件，難道市長及教育局都無法可約束嗎？

初步了解，此案件應該是兩名學生平日相處不和睦，先有言語衝突之後出現亮刀事件。高市教育局說明，雙方家長都已提出霸凌調查，教育局督導學校落實程序，並加強班級經營輔導；學校也已針對班級所有任課老師召開專案會議來因應突發狀況。

教育局強調，學校接獲網路社群消息後，即刻回報教育局並完成校安通報，並通知導師落實學生狀況追蹤，行政團隊也積極介入處遇。

中鋼公司表示，經內部查證，當事人的父親是員工，但不是高層主管，其供述也和爆料內容有相異之處。惟目前本案已進入司法調查程序，教育局也已著手調查，本公司尊重司法與相關行政調查結果，恕無法評論，期盼以事實為依歸，公正釐清真相。