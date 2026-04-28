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51歲男AI偽造假消息稱「多人食用馬鈴薯中毒」 遭桃園地檢聲押

桃園電子報／ 桃園電子報

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民眾於網路上散播假消息，稱高雄有多人食用馬鈴薯後中毒。圖：桃檢提供

日前有民眾於網路上散播假消息，稱高雄有多人食用馬鈴薯後中毒，該案由桃園地方檢察署民生專組檢察官王念珩指揮法務部調查局資安工作站偵辦，鎖定發文者為51歲王姓男子，昨(27)日晚間約談其到案說明，檢方訊問後認定汪男涉犯食品安全衛生管理法第46條之1之散播食安不實訊息罪嫌，罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押。

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「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」為假消息。圖：桃檢提供

桃檢表示，汪男自本(4)月25日起，陸續臉書社群平台多個粉絲專頁發布「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」之AI偽造新聞報導之不實訊息，引起社會民眾對於馬鈴薯及其製品食用安全之恐懼及影響相關業者之營運。經檢察官訊問後，認定汪男涉嫌散播食安不實訊息，有串證之虞，故向法院聲押。

桃檢呼籲，網路食安謠言多，請務必先查證來源，切勿隨意轉傳不明訊息，保持冷靜判斷，以免造成不必要之恐慌。

本文章來自《桃園電子報》。原文：51歲男AI偽造假消息稱「多人食用馬鈴薯中毒」 遭桃園地檢聲押

桃園 法務部 中毒

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