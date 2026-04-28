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毒男遭攔查妄想「靠1招」滅證 蘆竹警秒識破逮捕送辦

桃園電子報／ 桃園電子報

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一名34歲男子與友人騎乘機車行經光明路二段時，因行跡可疑遭員警攔查。圖：讀者提供

一名34歲男子昨(27)日與友人騎乘機車行經光明路二段時，因行跡可疑遭執行巡邏勤務的蘆竹警分局南竹派出所員警攔查，過程中疑似因心虛竟將持有之喪屍煙彈及加熱器隨手丟棄於馬路，企圖規避責任，仍被員警當場識破，依法究辦。

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員警當場查獲「依託咪酯」煙彈及加熱煙桿。圖：讀者提供

警方說明，員警盤查該名男子時，察覺其神情極度緊張，隨即發現嫌犯趁隙將不明物品往路邊丟棄。員警立即制止並當場查獲「依託咪酯」煙彈及加熱煙桿，經現場初步檢驗呈現陽性反應。全案訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

​警方表示，俗稱喪屍煙彈的新興毒品「依託咪酯」對社會危害甚鉅，吸食後會導致意識不清、身體不受控抽搐，嚴重威脅用路人及民眾安全。警方將持續強化巡邏與查緝力道，杜絕毒品流入街頭，並嚴正警告不法分子，切勿心存僥倖挑戰執法尊嚴，警方對於任何違法行為絕不寬貸。

本文章來自《桃園電子報》。原文：毒男遭攔查妄想「靠1招」滅證 蘆竹警秒識破逮捕送辦

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