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影／450萬名表賣2萬？勞力士、理查米爾全仿 假表集團侵權8000萬落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子、屏東縣蘇姓夫妻組假表集團，由陳在網路接單、對岸進口零件、蘇姓夫妻改裝方式，仿冒勞力士、百達翡麗、理查米爾等名表，原廠數十萬元至數百萬元的表，僅賣數萬元，其中一支理查米爾的名表，原廠要價450萬元，仿表僅賣2萬元，疑從2022年犯案迄今，刑事局掌握情資後，去年兩波收網，查扣仿表、零件等證物，侵權市值破8000萬元，警詢後依違反商標法罪送辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊在去年7、8月間獲報，有仿冒集團在臉書開設社團，販售勞力士、百達翡麗、理查米爾等名表，宣稱「提供原廠復刻手表商品販售、加工改裝」，招攬客戶，經採證後送交原廠鑑定，確認是仿冒商品，成立專案小組進行偵查。

專案小組長期調查蒐證、跟監埋伏，查出此案是由陳男（27歲）從大陸地區進口高仿精品手表成品、零件，在臉書開設社團後，委由屏東縣蘇男（51歲）、雷女（53歲）夫妻檔進行改裝，每支假表陳男可抽3000元利潤，其餘扣除零件等成本後的獲利，由蘇姓夫妻朋分。

專案小組在去年10月間分二波搜索，帶回陳男等3人，查扣仿冒勞力士、百達翡麗、理查米爾等精品手錶61支、零組件300餘件，表蓋、表針、表帶裝卸工具等器具，全案警詢後將依違反商標法罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

警方調查，陳男等人仿造的國際知名精品手表，真品單價在30萬元至數百萬元不等，仿品販售價格僅8000元至2萬6000元之間，與真品價差數十倍至上百倍，其中一支仿冒的理查米爾名表，原廠要價450萬元，陳男等人僅賣2萬元，全案經估算侵權市值逾8000萬元，侵害商標權人法益甚鉅。

刑事局呼籲，全案涉及侵害商標權，此類仿冒行為不僅侵害智慧財產權，更削弱我國國際形象與產業競爭力，形成劣幣驅逐良幣之惡性循環，也提醒消費者應認明官方授權通路，勿購買來路不明商品，共同維護我國智慧財產權保護的完善。

陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，檢警去年兩波收網，查扣仿表、改表工具等證物。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，檢警去年兩波收網，查扣仿表、改表工具等證物。記者陳宏睿／翻攝

陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，檢警去年兩波收網，查扣仿表、改表工具等證物。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，檢警去年兩波收網，查扣仿表、改表工具等證物。記者陳宏睿／翻攝

陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，侵權市值破8000萬元。圖／刑事局提供
陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，侵權市值破8000萬元。圖／刑事局提供

陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，檢警去年兩波收網，查扣仿表、改表工具等證物。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，檢警去年兩波收網，查扣仿表、改表工具等證物。記者陳宏睿／翻攝

陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，其中要價450萬元的理查米爾名表，假表僅賣2萬元。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，其中要價450萬元的理查米爾名表，假表僅賣2萬元。記者陳宏睿／翻攝

陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，檢警去年兩波收網，查扣仿表、改表工具等證物。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子等人的假表集團，涉仿冒勞力士等名表，檢警去年兩波收網，查扣仿表、改表工具等證物。記者陳宏睿／翻攝

屏東 刑事局 台中市

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