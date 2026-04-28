影／北市商旅竄火51人倉皇逃生 竟是6旬翁「房內抽煙」造成…犯後逃逸被逮

台北市大同區太原路上一間商旅今天凌晨4點多傳出火警，消防局半小時左右撲滅火勢，由於旅館警報器發揮作用，51名旅客及時疏散、無人受傷送醫。警、消了解發現，疑似是曾多次在房間抽煙的66歲江姓男子造成，且他事發後倉皇離開、沒完成退房程序，警方循線在板橋車站找到江男，帶回派出所偵辦。

警、消今天凌晨4點13分獲報，太原路64號一間商務旅館發生火警，現場8層樓建築物2樓竄出火煙，立刻動員24車、66人打火，火勢在凌晨4點39分控制，4點46分撲滅，商旅內51名旅客（21男、30女）都經即時疏散。

消防初步回報現場是床鋪、雜物起火，燃燒面積約23平方公尺，警方詢問發現，起火的房間是江男所使用，他曾多次在室內抽煙、數度觸發火警警報器被旅館員工告知「不要在室內抽煙」，且調閱監視器畫面發現，江男事後身形壓低躲避櫃檯人員、沒有完成退房程序就離去，懷疑他犯案。

大同警方循線至板橋車站的轉運站抓人，當時他正要搭車去宜蘭泡溫泉，被抓時辯稱自己是不小心，警方製作筆錄後，預計依放火罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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江姓男子涉嫌在台北市大同區某商旅房內抽煙，引燃床鋪，事後倉皇逃離現場，被警方逮捕送辦。記者翁至成／翻攝