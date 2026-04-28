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雲林斗六今晨驚傳平房火警 母子二人明顯死亡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林斗六市湖山路一處平房今（28）日清晨發生火警，警消獲報後趕抵搶救，火勢迅速撲滅，屋內一對母子不幸命喪火窟，詳細起火原因仍待調查釐清。

斗六市湖山路一處平房今天清晨5時許發生火警，消防單位於5時18分接獲報案，隨即派遣人車前往搶救，火勢於5時50分控制、5時54分撲滅。

警消指出，救援人員於5時43分回報屋內疑有2人受困，分別為92歲行動不便的林詹姓婦人及其60歲林姓兒子，經發現時兩人已明顯死亡，確認為母子關係，因火勢猛烈，屋頂已燒失。

據了解，屋內另有一名侄子同住，火警發生時與林男一度逃出屋外，林男察覺母親仍在屋內，隨即折返火場欲救人，當時屋頂已塌陷，最終未能救出母親，雙雙罹難。

地方人士表示，林姓男子長年照顧高齡母親，家境清寒，多仰賴外界救濟。湖山里長鄧玉足指出，昨天才見林男推著母親外出至長照據點，未料今清晨即傳出憾事。

據了解，屋內另有一名侄子同住，火警發生時已自行逃出，至於起火原因，仍待相關單位進一步調查釐清。

雲林縣斗六市湖山路一處平房今晨傳出火警，一對母子明顯死亡。圖／民眾提供
雲林縣斗六市湖山路一處平房今晨傳出火警，一對母子明顯死亡。圖／民眾提供

雲林縣斗六市湖山路一處平房今晨傳出火警，一對母子明顯死亡。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市湖山路一處平房今晨傳出火警，一對母子明顯死亡。記者陳雅玲／翻攝

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