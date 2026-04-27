聽新聞
0:00 / 0:00
影／社子民宅竄火8人急疏散！女住戶逃出火場太激動當場暈倒
台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒，被預防性送往台北榮總觀察，現場火勢於晚間近9時撲滅，現場確認無其餘人員傷亡，起火原因待查。
台北市消防局表示，晚上8時43分獲報，士林區社子街一處4層樓民宅的1樓冒煙起火，立即派出指揮車3輛、消防車18輛、救護車3輛、消防員63人等前往撲救，第一時間疏散屋中6男2女，後續於晚上8時56分撲滅火勢。
據悉，警消疏散住戶時，其中一名住戶施姓女子逃出民宅，一回頭發現房子起火燃燒，情緒十分激動，甚至當場暈倒，雖無生命危險，救護人員仍預防性將其送往台北榮總觀察，現場無其餘人員受困或傷亡。
消防員初步清查，起火處為住宅用途，火勢燒損水電用品及雜物，燃燒面積約10平方公尺，確切起火原因仍待調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。