影／社子民宅竄火8人急疏散！女住戶逃出火場太激動當場暈倒

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒，被預防性送往台北榮總觀察，現場火勢於晚間近9時撲滅，現場確認無其餘人員傷亡，起火原因待查。

台北市消防局表示，晚上8時43分獲報，士林區社子街一處4層樓民宅的1樓冒煙起火，立即派出指揮車3輛、消防車18輛、救護車3輛、消防員63人等前往撲救，第一時間疏散屋中6男2女，後續於晚上8時56分撲滅火勢。

據悉，警消疏散住戶時，其中一名住戶施姓女子逃出民宅，一回頭發現房子起火燃燒，情緒十分激動，甚至當場暈倒，雖無生命危險，救護人員仍預防性將其送往台北榮總觀察，現場無其餘人員受困或傷亡。

消防員初步清查，起火處為住宅用途，火勢燒損水電用品及雜物，燃燒面積約10平方公尺，確切起火原因仍待調查。

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒。記者張宏業／攝影

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒。記者張宏業／攝影

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒。記者張宏業／攝影

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒。記者張宏業／攝影

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒。記者張宏業／攝影

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒。記者張宏業／攝影

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒。記者張宏業／攝影

台北市士林區社子街一處民宅今晚8時許起火，警消獲報派員撲救，緊急疏散8人，其中住戶施姓女子逃出險境後情緒激動，當場暈倒。記者張宏業／攝影