疑背卡債 台南一家三口共赴黃泉

台南砍竹維生的五十九歲婦人與同住兒女三人，昨天被發現陳屍左鎮二寮偏遠山區竹寮，家屬透露婦人背負卡債及病痛，一家三口生活困難，疑因此共赴黃泉。當地里長指出，死者一家是生活困苦的邊緣戶，但未申請低收入戶，警方初步排除外力介入，檢方今天相驗釐清死因。

警方調查，婦人與卅四歲兒子、四十歲長女以砍竹子搭棚維生，婦人與長女都喪偶，兒子未婚，一家三口與長女七十歲公公同住山區簡陋竹寮，前晚婦人打電話給二女兒交代昨天務必回娘家協助處理報廢車等事，未料二女兒夫妻一早到竹寮，即發現婦人與兒女三人躺在竹寮角落，已無氣息，趕緊報警。

婦人留有訊息指稱，一家三口生活困難、已活不下去，並交代後事。家屬則指婦人疑因背負卡債，最近發現頸部「長東西」，可能因此想不開。婦人親家則告訴警方，前晚看見婦人等三人躺在竹寮角落不動，因不會用手機而未報案，警方列為關係人調查並報請檢方相驗。

台南市社會局指出，婦人長女的丈夫離世時曾協助連結相關資源，後因經濟狀況回穩結案。婦人一家居住偏僻山區，里長等曾主動協助申請中低收入戶，但婦人認為生活尚可維持而婉拒。

鄰居說，婦人十年前帶子女回老家，在山區砍竹維生，並無異狀。里長指出，該處偏遠山區幾戶都是親戚，母子三人生活狀況不佳，少與人互動，他曾帶白米慰訪，但對方退回拒絕慰助，未聽過三人有欠債或被詐騙。

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