高雄民眾目睹警匪追逐 幫警叫救護車、上銬犯人直呼「初體驗真豐盛」

越南籍移工淩姓男子今天傍晚5時騎機車行經高市鳳山區一處路口，巡邏警員發現他形跡可疑，查車號發現淩男是失聯2個月的移工，趨前攔查時，後座男子落跑，淩男試圖掙脫和警拉扯被噴辣椒水，目擊民眾協助制伏上銬，直呼「初體驗真豐盛」。

一名擔任業務員的網友今晚在網路貼文陳述協助幫警方抓人的經過指，沒想到出來鳳山做在地開發，竟然可以遇到警匪追逐戰，還解鎖了幫警察叫救護車、把犯人上銬的經驗，真是嚇傻了。

原PO指出，警察還被噴辣椒水、手上都傷口，他在旁邊只是遞水、衛生紙都覺得臉辣辣的，但也看到鳳山的民眾超熱心的，有的幫忙抓犯人、有的拿水和衛生紙給警察、有的指揮交通，還有一個姐姐超貼心的跑去附近買生理食鹽水給警察沖眼睛。

原PO指，「今天的體驗真的太豐盛了」，感覺這個嫌犯跑的那麼倉促肯定有問題，聽說嫌犯還有一個跑掉了，希望可以早日到案，也希望警察平安健康。

轄區鳳山警分局指出，埤頂派出所巡佐簡志帆、警員林義澄今天傍晚5時許巡經鳳山區中正路與光遠路口時，發現前方一輛雙載的機車形跡可疑。

警方查詢車牌資料發現，該車登記車主為越南籍淩姓男子（24歲），為2月15日失聯2個月的移工，遂依法進行攔查。淩當下拒不配合，甚至企圖掙脫離去，和警方發生拉扯，後座男子趁隙脫逃。

簡員見狀朝淩噴辣椒水，因風勢走向致自己一度被辣到眼睛睜不開，所幸過程中有熱心民眾見狀主動上前協助，警民協助將淩男壓制逮捕，全案依規定移送專責機關移民署處置，另續追逃逸男子身分。

越南籍移工淩姓男子今天傍晚騎機車行經高市鳳山區一處路口，巡邏警員查車號發現淩是失聯移工，淩和警拉扯，民眾協助制伏。圖／取自Threads網友zhen.0913