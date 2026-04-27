宏義工程捐贈救護車 即時判讀生理數據、心電圖資訊強化到院前救護

基隆市消防局今天舉辦捐贈儀式，消防局長游家懿代表接受宏義工程公司捐贈的救護車，並回贈市府感謝狀及紀念品。這輛救護車將配發暖暖消防分隊，服務有緊急救護的民眾，提升緊急醫療救護能量。

消防局今天下午在消防局舉行捐贈儀式，宏義工程總經理林邦奎代表捐贈救護車。游家懿感謝宏義工程無私捐助，關懷社會善行義舉。他說，這份捐贈不僅是物資上的支持，更是對消防人員最大的鼓勵，未來將妥善運用該救護車，持續精進救護服務，守護民眾生命安全。

消防局指出，宏義工程長期深耕公共工程領域，重視專業傳承並關懷社會弱勢。先前曾捐贈逢甲大學設立水利系獎學金，資助優秀及弱勢學子。也曾捐贈民生物資給啟智家園等社福機構，將企業溫暖傳遞至社會各個角落。

宏義工程兩年前也曾捐贈救護車給花蓮縣消防局，並在去年響應政府號召，認養南部受災房屋修繕工程，持續以實際行動回饋社會。

消防局說，宏義工程今天捐贈的救護車，配備自動體外心臟電擊去顫器（AED）、無線傳輸12導程心電圖系統及4組生理監視器。透過即時判讀生理數據與心電圖資訊，使救護人員得以及早研判病情並採取適切處置，有效提升救護效率與品質，進一步強化到院前緊急救護能力，對緊急傷病患處置與後送具關鍵性作用。

基隆市消防局長游家懿今天代表接受宏義工程公司捐贈的救護車，並回贈市府感謝狀及紀念品。圖／基隆市消防局提供

基隆市消防局長游家懿今天代表接受宏義工程公司捐贈的救護車，並回贈市府感謝狀及紀念品。圖／基隆市消防局提供

基隆市消防局長游家懿今天代表接受宏義工程公司捐贈的救護車，並回贈市府感謝狀及紀念品。圖／基隆市消防局提供

基隆市消防局長游家懿今天代表接受宏義工程公司捐贈的救護車，並回贈市府感謝狀及紀念品。圖／基隆市消防局提供