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男涉竊盜被通緝…見警上門疑逃逸爬窗翻牆 4樓墜地不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子因涉犯竊盜被通緝，員警到他位在4樓住處查訪時，林男未應門，不久聽到屋外傳出異常聲響，下樓查看發現林男倒在地面，送醫不治。警方今天報請檢察官相驗，調查墜樓及死因。

36歲林男逃避警方查緝，住在新北市萬里地區，靠打零工維生，警方接獲情資，昨晚前往玉田路他居住的地方。林男在屋內聽到警員敲門，並表明警察身分時，疑爬窗翻牆企圖逃離住處時，不慎墜落地面。

員警聽到巨大異常聲響，下樓查看，發現林男倒在地面，已無意識，打119通知消防局救護人員前來救援，將他送往基隆長庚醫院急救無效，醫師昨天深夜宣告不治。

據了解，林男僅犯一件竊盜案件，就算落網被法官定罪，刑罰也不算會很重，但他仍疑見警員上門，想要逃逸才不慎墜樓，死亡原因待檢察官進一步釐清。

林姓男子因涉犯竊盜被通緝，員警到他位在4樓住處查訪時，林男疑爬窗翻牆想逃離時墜樓，送醫不治。警方今報請檢察官相驗，調查墜樓及死因。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子因涉犯竊盜被通緝，員警到他位在4樓住處查訪時，林男疑爬窗翻牆想逃離時墜樓，送醫不治。警方今報請檢察官相驗，調查墜樓及死因。記者邱瑞杰／翻攝

林姓男子因涉犯竊盜被通緝，員警到他位在4樓住處查訪時，林男疑爬窗翻牆想逃離時墜樓，送醫不治。警方今報請檢察官相驗，調查墜樓及死因。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子因涉犯竊盜被通緝，員警到他位在4樓住處查訪時，林男疑爬窗翻牆想逃離時墜樓，送醫不治。警方今報請檢察官相驗，調查墜樓及死因。記者邱瑞杰／翻攝

警察 通緝 墜樓

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