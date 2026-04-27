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溫馨母親節表揚警察楷模母親 一門4警察嘉義警界傳佳話

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義警察局第一分局今天表揚今年全國警察模範母親當選人黃秀瓊，並在母親節前夕祝福全天下母親。黃秀瓊與丈夫許嘉榮育有3名子女，在其鼓勵下，3人均報考警職繼承父業，並在嘉義縣市警界各司其職，積極解決民眾困難，深受長官與地方肯定。

黃秀瓊的先生許嘉榮曾任第一分局第三組組長，任內盡忠職守。受母親品德良善、樂觀進取等教育觀念影響，長子許育誠、次子許耀孔及么女許淑涵在完成軍職或學業後，均投入警界服務。許育誠現任第一分局竹園派出所警員，曾獲金警獎及好人好事績優員警；許耀孔任職嘉義縣警察局中埔分局，多次協助阻詐；許淑涵則於婦幼隊服務，曾獲防制項目優等。

分局長閻百川表示，黃秀瓊含辛茹苦養育優秀警察子女，展現堅強母職與高尚品格，是全體同仁楷模。

三名子女在執行勤務時，均能以同理心視民如親，獲得民眾高度肯定。閻百川也向所有默默支持警察工作的母親致上最高敬意，感謝警職人員及家屬的辛勞付出。

嘉義市警察局第一分局長閻百川（右二）親自前往全國警察模範母親當選人黃秀瓊（左三）家張貼紅榜表揚，並與及其家人合影。圖／嘉市警一分局提供
嘉義市警察局第一分局長閻百川（右二）親自前往全國警察模範母親當選人黃秀瓊（左三）家張貼紅榜表揚，並與及其家人合影。圖／嘉市警一分局提供

母親 警察 嘉義

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