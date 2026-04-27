溫馨母親節表揚警察楷模母親 一門4警察嘉義警界傳佳話

嘉義市警察局第一分局今天表揚今年全國警察模範母親當選人黃秀瓊，並在母親節前夕祝福全天下母親。黃秀瓊與丈夫許嘉榮育有3名子女，在其鼓勵下，3人均報考警職繼承父業，並在嘉義縣市警界各司其職，積極解決民眾困難，深受長官與地方肯定。

黃秀瓊的先生許嘉榮曾任第一分局第三組組長，任內盡忠職守。受母親品德良善、樂觀進取等教育觀念影響，長子許育誠、次子許耀孔及么女許淑涵在完成軍職或學業後，均投入警界服務。許育誠現任第一分局竹園派出所警員，曾獲金警獎及好人好事績優員警；許耀孔任職嘉義縣警察局中埔分局，多次協助阻詐；許淑涵則於婦幼隊服務，曾獲防制項目優等。

分局長閻百川表示，黃秀瓊含辛茹苦養育優秀警察子女，展現堅強母職與高尚品格，是全體同仁楷模。

三名子女在執行勤務時，均能以同理心視民如親，獲得民眾高度肯定。閻百川也向所有默默支持警察工作的母親致上最高敬意，感謝警職人員及家屬的辛勞付出。