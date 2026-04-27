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旅客吃口香糖不聽勸打保全 北捷罰4500元
台北捷運公司今天表示，26日晚間新店站保全勸導旅客勿違規嚼食口香糖，旅客揮拳攻擊並跨越閘門離站，將依大眾捷運法針對3項違規各處新台幣1500元罰鍰，共計4500元。
北捷發布新聞稿說明，26日晚間，新店站有一名旅客在禁止飲食區域嚼食口香糖，保全人員依職責勸導，這名旅客情緒激動並揮拳攻擊，造成保全人員受傷，隨後跨越無障礙閘門逕自離站。
北捷表示，針對旅客違規行為，將依大眾捷運法規定，分別就「於禁止飲食區內飲食、嚼食口香糖或檳榔」、「拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨礙其執行職務」及「未經驗票程序、不按規定方式出入車站」3項違規開立裁處書，各處1500元罰鍰，並配合警方後續偵辦。
北捷透過新聞稿表示，對暴力零容忍，事發時行控中心立即通知捷運警察及轄區警方到場處理，並安排、陪同保全人員就醫驗傷，留存影像協助提告，公司並已指派主管慰問受傷保全人員，提供必要協助。
北捷重申「暴力零容忍」立場，針對不理性旅客對執勤人員謾罵、威脅和暴力行為，一定依法究辦，全力捍衛值勤安全與乘車秩序。
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