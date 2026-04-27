聽新聞
0:00 / 0:00
67歲婦未帶手機清晨3時走進台南鹽水溪橋河堤失蹤 消防水陸空搜索未果
台南市消防局今天清晨6時接獲報案，67歲陳姓婦人沒帶手機出門，一路走進鹽水溪橋河堤後不知去向，沒有返家，黃姓兒子請求協助；消防出動2車5人、無人機及船艇，以水上、岸上加上無人機水陸空搜尋鹽水溪河堤沿岸，至中午12時都未有結果，經家屬同意暫時收隊。
消防局表示，黃姓兒子報案指出母親約150公分，體型屬於胖，衣著特徴是粉色短袖、長褲，與他同住，昨晚8時許還有聊天，但目前失蹤、失聯；他在今天清晨5時發現母親不見，打電話才見母親沒帶手機，經自行找尋沒有結果，只好報案請求協助。
轄區台南市警第五分局和緯派出所協助調閱監視器，發現陳姓婦人是在凌晨3時36分從鹽水溪橋河堤東往西步行，沒有使用交通工具，因未帶手機也無法定位；消防今天上午派船艇從鹽水溪橋駛至和緯、華平路口附近，沿途未發現陳婦，無人機則沿鹽水溪至觀海橋北岸與南岸搜索。
岸巡人員從鹽水溪橋至文賢抽水站沿河堤旁徒步搜尋，船艇隨後再從鹽水溪橋至華平路的南岸與北岸搜索；經步巡、岸巡加上無人機來回搜索均未果，一直到中午12時21分，經家屬同意後，搜索暫時告一段落，現場人車返隊，之後再視情況出動搜救。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。