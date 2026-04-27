67歲婦未帶手機清晨3時走進台南鹽水溪橋河堤失蹤 消防水陸空搜索未果

台南市消防局今天清晨6時接獲報案，67歲陳姓婦人沒帶手機出門，一路走進鹽水溪橋河堤後不知去向，沒有返家，黃姓兒子請求協助；消防出動2車5人、無人機及船艇，以水上、岸上加上無人機水陸空搜尋鹽水溪河堤沿岸，至中午12時都未有結果，經家屬同意暫時收隊。

消防局表示，黃姓兒子報案指出母親約150公分，體型屬於胖，衣著特徴是粉色短袖、長褲，與他同住，昨晚8時許還有聊天，但目前失蹤、失聯；他在今天清晨5時發現母親不見，打電話才見母親沒帶手機，經自行找尋沒有結果，只好報案請求協助。

轄區台南市警第五分局和緯派出所協助調閱監視器，發現陳姓婦人是在凌晨3時36分從鹽水溪橋河堤東往西步行，沒有使用交通工具，因未帶手機也無法定位；消防今天上午派船艇從鹽水溪橋駛至和緯、華平路口附近，沿途未發現陳婦，無人機則沿鹽水溪至觀海橋北岸與南岸搜索。

岸巡人員從鹽水溪橋至文賢抽水站沿河堤旁徒步搜尋，船艇隨後再從鹽水溪橋至華平路的南岸與北岸搜索；經步巡、岸巡加上無人機來回搜索均未果，一直到中午12時21分，經家屬同意後，搜索暫時告一段落，現場人車返隊，之後再視情況出動搜救。

67歲陳姓婦人沒帶手機出門，一路走進鹽水溪橋河堤後不知去向，消防出動2車5人、無人機及船艇搜索未有結果。記者袁志豪／翻攝

67歲陳姓婦人沒帶手機出門，一路走進鹽水溪橋河堤後不知去向，消防出動2車5人、無人機及船艇搜索未有結果。記者袁志豪／翻攝

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