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中和公寓傳爆炸聲狂燒…女子受困4樓消防衝入救出 起火點是電視櫃

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區大勇街今天下午2時許發生火警，1棟5層樓公寓4樓處先傳出爆炸聲後隨即冒出火煙。消防人員到場佈署水線，將受困屋內的41歲女子救出，所幸女子僅輕微嗆傷意識清醒送醫後已無大礙。火勢於20分鐘內撲滅，火警原因待調查。

新北市消防局今天下午2時23分接獲報案，中和區大勇街1棟5層樓公寓4樓發生火警，報案人表示聽到爆炸聲後，房外全是黑煙，目前受困在4樓房間內。新北市消防局派遣20車51人前往搶救，消防人員到場立即佈署水線上樓搶救，於2時32分時將受困的41歲女子救出，發現她意識清醒，但有吸到濃煙，由救護車預防性送往新店慈濟治療。

火勢在消防人員灌救下於2時40分熄滅，起火點為屋內電視櫃，燃燒面積5平方公尺，確切起火原因仍待火調人員調查。

消防人員趕抵現場部署水線灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員趕抵現場部署水線灌救。記者黃子騰／翻攝

新北市中和區大勇街1棟5層樓公寓今天下午發生火警。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區大勇街1棟5層樓公寓今天下午發生火警。記者黃子騰／翻攝

爆炸 公寓 消防人員 火災 中和

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