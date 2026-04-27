屏東縣消防局屏東第二分隊5／1起更名為「公館分隊」

屏東縣消防局第一大隊的屏東第二分隊將今年5月1日起正式更名為「公館分隊」，消防局表示，此次更名配合在地化名稱辨識與實際勤務聯繫需要。屏東第二分隊所在位置在屏東市公館地區，更名為「公館」，便於民眾報案與跨單位溝通。

消防局表示，此次更動僅為「單位名稱調整」，確保消防救災與救護服務品質不受影響，分隊所在地、轄區範圍、人員編制聯絡電話等相關事項均維持現狀。也已發函縣內各機關及學校，通知2026年5月1日起，凡辦理業務聯繫、公文往來與相關資料登載，請統一使用新名稱「公館分隊」。

屏東市是屏東縣治所在，屏東市人口數約19萬人口，屏東市有3個消防分隊，屏東分隊、屏東第二分隊將更名為「公館分隊」，以及正在興建中的「建國分隊」。

屏東市的第三個消防分隊「建國分隊」，因應屏東市西北區發展，有屏東科學園區、科技園區與高鐵特定區等，加上2023年明揚大火後凸顯設第三消防分隊迫切性，去年12月舉行動土典禮，位在屏東市建國路，命名為建國分隊，工程經費1.2億元，預計2027年底啟用。

消防局表示，建國分隊預計編制約15到18人，建國分隊啟用後，將與屏東分隊、公館分隊形成「屏東市三角消防守護網」。