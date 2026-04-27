社群影射酒駕逃逸？ 民眾黨彰化鄉代黃怡雯澄清僅情緒激動

有民眾在社群貼文，指稱在彰化縣福興鄉拍到一起疑似酒駕拉扯事件，並影射為民眾黨福興鄉民代表黃怡雯。對此，黃怡雯今天出面澄清，相關說法與實際情況有所出入，呼籲外界勿以訛傳訛；警方也證實，當事人並無酒駕情事。

鹿港警分局表示，昨晚員警巡邏行經福興鄉福三路三段與南環路三段時，發現一對男女發生糾紛，原欲上前了解，不料女方駕駛自小客車離去，警方隨即尾隨並伺機攔停，最終由福興分駐所員警於台144線將車輛攔下。由於女子情緒激動，警方先將其帶返所安撫，並通知家人到場陪同返家。

黃怡雯說明，當時她與先生分別駕駛兩輛車同行，過程中先生因交通違規遭警方攔停，她因情緒激動，當場嚴厲指責對方，「甚至比警方還生氣」，主因是平時對自己與家人要求嚴格，無法接受違規行為。

她指出，警方當場也協助安撫情緒，並依規定對違規部分開單處理，整體過程雙方均配合，現場並無酒駕情事，也沒有所謂拒檢逃逸或刻意加速離開的情況。

黃怡雯強調，自己一向重視法規與公共安全，也不容許家人違規，此次事件僅因情緒反應較為直接，引發外界誤解，未來仍會以更嚴謹態度面對各項事務。