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台南左鎮山區母女子3人身亡 女兒先生幾年前身亡社會局曾介入關懷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市左鎮區二寮里59歲婦人與40歲女兒、34歲兒子今在住處被發現死亡，59歲婦人前一晚還打電話告訴外嫁二女兒今天務必過來找她。女兒上午到場發現母親與姊弟3人倒在住處，消防員到場研判肢體已僵硬出現屍斑死亡已久。其中40歲女兒的先生在2019年也身亡。

台南市社會局表示，2019年4月因陳女丈夫過世，協助案家連結相關資源後，並因後續經濟狀況回穩，於2019年11月結案。本案後續關懷訪視親屬，協助依需求媒合社福資源。

發生地點位在二寮區偏僻部落，據指出，死者為近年自外地返鄉居住，未曾申請社會補助。過去里長與里幹事曾主動協助其家庭評估申請中低收入戶或低收入戶資格，但當事人認為生活尚可維持，因而婉拒。初步了解，死者留有遺書，內容交代由其妹妹協助處理後事。

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台南左鎮區二寮里偏僻山區發生婦人和女兒、兒子三人死亡案。記者周宗禎／攝影
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台南 母親 社會局

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