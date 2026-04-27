不當灌食釀死！淡水某護理之家印籍看護及值班主任遭訴過失致死

新北市淡水區某護理之家主任沈女與印尼籍看護N女，去年7月間替一名類植物人蔡姓病患進行鼻胃管灌食時，未依規定確認鼻胃管及病患狀況，導致蔡誤吸灌食物窒息死亡，士林地檢署清查後認定2人皆有過失，偵結依過失致死罪起訴。

檢方調查，蔡姓病患因神經功能嚴重受損，長期無法自主吞嚥，須仰賴鼻胃管灌食維生，案發前一周入住該護理之家接受照護。60歲沈女是機構主任，負責督導當班照護人員；外籍看護N女則負責日常照護與灌食等工作，領有長照人員證明，具備相關專業訓練與經驗。

起訴指出，去年7月21日晚上7時許，N女替蔡進行鼻胃管灌食時，疏未注意鼻胃管位置、胃部殘餘量及病患情況等，灌食後也未確認蔡身體狀況即離去，導致蔡誤吸灌食物而窒息，直至接近晚上8時，N女發現異狀，立即通報救護人員將蔡送往淡水馬偕醫院急救，蔡仍於當晚9時許不治身亡。

偵查中，N女否認過失致死犯行，稱全程依照流程施作，但檢方參照各醫院鼻胃管相關作業規範，發現鼻胃管灌食前應反抽胃液，若抽不到胃液就不可強行灌食，依N女所述，案發時已未能抽到胃液，卻未停止施作，也未確認病患身體狀況。

法醫解剖發現，蔡男肺泡內充滿大量異物雜質，部分區域已有輕度發炎反應，顯示誤吸情形並非首次發生，不排除因急性大量嗆入導致窒息死亡。

檢方認為，N女具備專業知識，應能隨時確認灌食安全，卻在未抽得胃液情況下仍施作，且未觀察後續反應，顯有疏失；沈女當日值班，負有督導責任，卻未善盡管理義務。綜合相驗報告、護理紀錄與長照訓練資料等證據，認定2人對死亡結果皆有過失，偵結依法起訴。