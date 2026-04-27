影／台南1家3口亡！母昨致電要求今返家 外嫁女兒卻見3親人陳屍家中

台南市左鎮區二寮里59歲婦人與40歲兒子、34歲女兒今在住處被發現死亡，59歲婦人前一晚還打電話告訴外嫁二女兒今天務必過來找她。女兒上午到場發現母親與姊弟3人倒在住處，消防員道場研判肢體已僵硬出現屍斑死亡已久。

死者一家三口在二寮偏遠山區小徑旁。警方獲報到場察看，現場留有遺書與藥瓶，研判無外力介入、通報檢方到場相驗，事發原因有待釐清。

鄰居表示，死者是遠房親戚原住在歸仁，近10年前帶著子女回來老家，從事簡單農作、山區生活很吃力。平常見面的機會不多，事發前都沒有察覺異狀，也沒有聽說遭遇什麼過不了的困難。

二寮里長表示，這裡偏遠山區附近幾戶都是親族，不過死者平常多未與人互動，他得知這家人生活困難，曾經帶著白米上門，但對方退回拒絕慰助。

據稱死者嫁到外地的女兒，昨晚接到母親電話要她今天務必回老家一趟，不料女兒一回家就發現3人倒在住處，消防員到場認為3人已身體僵硬明顯死亡。

外傳近日一家人生活困頓，區長李耀洲代表市府贈慰問金給死者家屬，呼籲民眾如果遇到任何困難，可以向市政府區公所相關單位求助。

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婦人要外嫁女兒務必回家，女兒進門發現母與姐弟身亡。記者周宗禎／攝影

婦人要外嫁女兒務必回家，女兒進門發現母與姐弟身亡。記者周宗禎／攝影

婦人要外嫁女兒務必回家，女兒進門發現母與姐弟身亡。記者周宗禎／攝影