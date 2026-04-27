北市酒店消費「找無小姐」爆衝突 3酒客帶刀搜索包廂被法辦

莊姓、余姓、林姓男子昨深夜在台北市大安區某酒店消費，要求業者安排女公關至包廂服務未果，在店內「找人」引發推擠衝突，警方帶回3人查扣1把折疊刀，依社會秩序維護法函送。

警方調查，19歲莊姓、38歲余姓、35歲林姓男子昨晚約11時在北市忠孝東路4段某酒店飲酒時，要求業者安排女公關至包廂服務，業者說明當時已無空閒人員，莊等人仍執意在店內「找人」，前往其他包廂查看，在某包廂發現休息中的一名女公關，與吳姓服務生起口角，莊情緒激動推擠對方。

大安警分局敦化南路派出所獲報有酒客滋事，啟動快速打擊部隊機制趕抵現場，以優勢警力控制場面管束莊等3人，從余的口袋搜出1把折疊刀，將3人帶回敦南所調查，詢後依社維法「藉端滋擾」、「加暴行於人」、「無故攜帶危險物品」函送。

莊姓、余姓、林姓男子昨深夜在台北市某酒店消費，要求業者安排女公關至包廂服務未果，引發推擠衝突，警方帶回3人查扣1把折疊刀。記者李奕昕／翻攝