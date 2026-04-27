蘆洲鐵皮倉庫今晨突竄大火 數十隻蜥蜴、蛇等爬蟲類動物葬身火窟

新北市蘆洲區仁愛街1間鐵皮倉庫今晨12時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，新北市消防局派遣50車127人前往搶救，1小時內將火勢撲滅，所幸無人受傷受困。但清理火場時發現倉庫內飼養的大量爬蟲類動物葬身火窟，起火原因仍待火調人員調查。

新北市消防局今天凌晨12時17分接獲報案，蘆洲區仁愛街1處1層鐵皮建物1樓冒出火煙。消防局派遣50車127人到場搶救，發現火舌及濃煙大量竄出，所幸鐵皮建物內無人，凌晨1時許火勢熄滅，燃燒面積約150平方公尺。

消防人員清理火場時，發現鐵皮屋內飼養了數十隻蜥蜴、蛇等爬蟲類動物及烏龜，已全部葬生火窟，研判電氣因素釀成火警，確切起火原因仍待火調人員進一步調查，新北市動保處也將介入調查，釐清是否有依法申報及違規繁殖。

新北市蘆洲區仁愛街1處鐵皮倉庫今天凌晨發生火警。記者黃子騰／翻攝