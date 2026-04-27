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中壢男落入假投資陷阱 警苦勸「今晚會睡不著」守住200萬

桃園電子報／ 桃園電子報

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警方耐心詳細的說明後，男子終於驚覺遭詐打消提款念頭。圖：警方提供

桃園市一名30歲黃男因誤信投資詐騙話術，日前前往兆豐銀行中壢分行提領200萬台幣，但被專員察覺異樣，立即通報警方協助。黃男一開始雖強力否認，堅稱為友人投資店面及裝潢所需資金，但在警方透過耐心詳細的說明後，終於驚覺遭詐打消提款念頭。

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分行副理表示好在警方及時趕來，一起為守護民眾財產努力。圖：警方提供

中壢警分局交通組巡官朱宸衛，因過往具備刑事詐欺案件偵辦經驗，主動參加分局轄內詐欺攔阻小組，於日前下午15時接獲兆豐銀行中壢分行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙，欲提領200萬元鉅款，且因提款遭分行專員阻止，情緒怫然不悅，不願相信專員說法，隨時可能離去轉往他處提款、交付，情況緊急，請求警方到場協助攔阻。

朱巡官獲報後立即趕赴現場，經初步了解，是該分行專員於辦理提款作業時，察覺黃男神情緊張、說詞反覆，對資金用途交代不清，遂警覺可能遭詐，立即通報警方協助。但黃男一開始堅稱係因友人投資店面及裝潢所需資金，並否認遭詐情事。

所幸朱宸衛處理詐欺案件經驗豐富，該民明顯入詐已深，遂以專業經驗耐心與其溝通，並要求提供其交友軟體APP及LINE對話內容，逐一檢視後，發現是典型詐騙集團以交友關係建立信任，進而引導加入假投資或工作群組，並以「申購公司商品」、「穩定獲利」、「發薪入帳」等話術包裝，誘騙被害人持續投入資金之手法。

朱宸衛當場向黃男詳細說明詐騙常見套路，包括交友詐騙劇情鋪陳、假工作群組綁定操作及贓款偽裝為薪資等手法，逐步拆解詐騙話術，朱宸衛更向黃男說，如果他交付該筆款項，保證今天晚上絕對會睡不著，黃男才驚醒知道這是詐騙手法，打消了提款念頭，成功攔阻200萬元損失。

黃男對銀行人員深表感謝，也向警方表示，200萬元的款項不吃不喝也要存30幾個月，所幸為警方勸阻，今晚可以安然入睡了。該分行副理也表示好在警方及時趕來，一起為守護民眾財產努力。

中壢警分局長林鼎泰表示，分局已整合內勤同仁支援外勤，全面動員警力執行打詐、阻詐勤務，透過巡守與埋守並行，強化轄區車手提領行為查察力道，主動出擊攔阻詐騙案件發生，也強調詐騙集團常以交友、投資或工作機會為名，誘騙民眾投入資金，手法日益翻新，呼籲民眾如遇有要求提領大額現金或匯款投資之情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，以保障自身財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢男落入假投資陷阱 警苦勸「今晚會睡不著」守住200萬

中壢 兆豐銀行

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