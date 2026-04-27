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桃園男不熟路況誤闖國道1號！路肩漫步嚇壞駕駛

桃園電子報／ 桃園電子報

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男子疑似不熟悉路況而誤走上國道。圖：讀者提供

桃園市一名33歲的張姓男子昨(26)日晚間18時43分許，疑似不熟悉路況而誤走上國道1號，男子在北向51公里路肩緩慢移動險象環生，嚇得經過的駕駛趕緊報案，國道警察隨即前往現場將張男帶離國道，並依規定製單舉發。

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男子在北向51公里路肩緩慢移動險象環生，嚇得經過的駕駛趕緊報案。圖：截自Threads-90_sheng_

國道警方說明，昨日晚間接獲報案，在國道1號北向51公里有1名行人，立即調派員警前往查看，並將行人排除下桃園交流道，經查張男疑似不熟悉路況誤上國道，行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，行人上高速公路可處罰3000以上6000元以下罰緩，警方依規定製單舉發。

國道警方也呼籲民眾，國道屬封閉型道路，行人不可任意進入，並應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道之危險狀況，用路人如在國道發現行人，在安全不違規的前提下，可撥打1968或利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往處理，確保國道行車秩序與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男不熟路況誤闖國道1號！路肩漫步嚇壞駕駛

國道 桃園 行人

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