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花蓮男釣魚失聯9天 遺體漂10公里至鹽寮 家屬悲痛認屍
花蓮一名54歲李姓男子本月17日前往花蓮港西堤釣魚後失聯，家屬報案求援，經多日搜救，海巡人員26日下午於約10公里遠的壽豐鄉鹽寮岸際，發現一具男性遺體，家屬到場指認，確認為失蹤多日的李男。
據了解，李男17日上午向妻子表示要到花蓮港西堤釣魚，但當晚未返家，妻子透過手機定位發現其位置停留在北濱公園附近，且車輛仍在現場，卻不見人影，擔心發生意外，於18日凌晨報警求助。
警方接獲通報後，隨即聯繫海巡署，會同岸巡、海巡、空勤及消防單位展開聯合搜救，連日在北濱公園周邊海域與岸際地毯式搜索，但始終沒有發現人影。
直到26日下午，海巡接獲民眾通報，鹽寮12號橋南側約800公尺岸邊發現男性遺體，員警到場確認，遺體已呈浮腫狀，身上無衣物與證件，但右小腿有刺青特徵，經通知家屬到場辨識，妻子悲痛確認為失聯9日的李男，警方後續將報請檢方相驗，以釐清確切死因。
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