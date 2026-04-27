影徵信的員工休息區主打典雅風（圖片／影徵信有限公司提供）

長久以來，外界對徵信社的印象總離不開神祕、敏感，甚至帶點模糊不清的距離感。尤其一談到「徵信社價錢」，不少人腦中浮現的第一個念頭都是擔心報價不透明、擔心被追加費用、擔心委託到最後才發現每一步都在加價。然而，當記者實際走進影徵信社的辦公室，感受到的是一種少見的直接。從接待、談案方式介紹，到人員的表達力都透露出一個鮮明訊號：這家公司並不打算靠模糊空間贏得市場，而是選擇把自己的立場講清楚。影徵信有限公司負責人陳以峻受訪時直言，台灣徵信市場並不是沒有實力，而是太多人習慣把「不透明」當成行業默契，但影徵信想做的，恰恰是把那些過去被視為不能講太白的事，一次攤在陽光下說清楚。

影徵信打破徵信社價錢行規，並不是削價競爭

採訪過程中，陳以峻多次提到一個關鍵觀念：真正讓消費者害怕的，從來不只是價格高低，而是不知道自己花的錢到底花在哪裡。也因此，影徵信自成立以來便強調以專業實力與豐富經驗為基礎，打破傳統徵信社收費不透明的問題，讓委託人在進入合作前就能清楚理解案件處理方式、費用邏輯與服務範圍。這並不代表影徵信刻意以低價搶客，而是希望讓「合理且具競爭力的價格」建立在可被理解的基礎上。

陳以峻認為，徵信業若只剩價格廝殺，最後傷害的其實是整體產業的信任度；唯有把收費結構講清楚、把執行內容講明白，市場才有可能慢慢擺脫外界對徵信社亂喊價、亂加價的既定印象。這也是影徵信敢喊出「有實力才敢大聲」的核心原因，因為真正的底氣並不是一味追求聲量，而是讓每一筆收費都經得起檢視。

用結果與信任重新定義徵信服務的專業價值

與不少業者習慣用模糊承諾吸引委託不同，影徵信選擇把自己的原則講得更直白。陳以峻表示，公司堅持「打破徵信社價錢行規，絕無隱藏費用」，並不是為了喊出響亮口號，而是因為徵信服務本來就不該建立在資訊不對等之上。對於很多正深陷困擾的當事人來說，如果在最脆弱的時候，還要承受收費不透明、方案模糊、執行時被反覆追加費用的風險，只會讓問題變得更複雜。

影徵信目前服務內容除了常見的外遇蒐證、訴訟證據蒐集、尋人查址、債務協商，更涵蓋離婚諮詢、擺脫恐怖情人、小三勸退與感情挽回等項目，整體核心並非單純提供幫助，更是透過合法策略、專業分析與風險判讀，來協助客戶在最混亂的時刻做出更有利的選擇。從採訪現場的對談中可以感受到，影徵信並不迷信誇張話術，也不會刻意營造萬能形象，而是更強調每一個案件背後都需要對症思考、因案設計、按實務需要進行調整。這種以結果與信任為核心的服務思維，也正是它在競爭激烈的台灣徵信市場中逐步打出名堂的重要原因。

影徵信設有個人會談空間以保障隱私（圖片／影徵信有限公司提供）

有實力才敢大聲，誠信與負責是品牌經營不二法門

重新回看這次走訪影徵信辦公室的整體感受，最鮮明的印象並不是某一句特別華麗的品牌口號，而是一種很直接的職人態度：在這個外界充滿誤解、同業競爭又高度激烈的市場裡，一間真正能站穩的徵信公司，靠的終究不是包裝，而是方法、判斷與負責任的能力。當「透明」、「結果」與「信任」開始成為競爭核心，影徵信所挑戰的，已不只是傳統徵信社收費模式，更是整個產業長久以來對消費者資訊不對等的慣性。陳以峻所代表的影徵信，正在用自己的方式對市場提出另一種答案——徵信社不一定要活在陰暗裡，也不一定只能靠資訊落差維持優勢；相反地，一家公司越有實力，越應該敢把話講白、把規則說清楚、把承諾落到實際執行。

從收費透明到服務邏輯，從情感案件的處理方式到對委託人風險的拿捏，影徵信所展現的不只是品牌存在感的提升，更是一套在台灣徵信產業中少見卻清晰的心法：不靠話術取勝，而是用結果讓大眾信服，用信任讓客戶留下。對市場而言，這或許不只是單一品牌的打法，更可能是未來徵信產業逐步走向成熟的一種前兆。

本文章來自《桃園電子報》。原文：打破徵信社收費潛規則？直擊影徵信辦公室 看見偵探業界新打法