影／3歲女童抽搐失去意識 警高速開道5分鐘趕抵醫院

台南市官田區1名3歲女童昨上午突抽搐失去意識，父母載著女童趕往麻豆新樓醫院急救，途中見麻豆警分局警車急衝請求員警協助，員警駕警車緊急開道原13分鐘路程僅花5分鐘趕抵醫院，女童也在醫護人員照料順利脫險。

麻豆警分局表示，事件發生在上午7點多，正值上班車流尖峰時段，當時麻豆派出所警員邱猷嘉在麻豆區寮子廍執行易肇事路段交通事故防制守望勤務，發現一輛白色轎車突停下，母親神情緊張告訴邱員，車上3歲女兒突失去意識，拜託警察幫忙，車上女童父親也急的像熱鍋上的螞蟻。

邱員當機立斷開啟警示燈及警鳴器協助開道，沿路按鳴喇叭通過數個紅燈，將原本要13分鐘車程縮短為5分鐘，及時抵達麻豆新樓醫院。

女童剛到醫院時仍無意識，所幸在醫護人員檢查及處置，慢慢恢復意識，看見寶貝女兒終於張開雙眼，女童父母才放下心中大石，頻頻向邱員致謝。

麻豆警分局長洪國哲表示，邱員在民眾需要時及時援助，本案處置得宜，用最短時間開道協助女童就醫，值得嘉許。洪也呼籲用路人，如聽聞警笛聲，務必禮讓正在執行緊急勤務的警消車輛。

3歲女童抽搐失去意識，麻豆警分局警員高速開道，幫助家屬5分鐘趕抵醫院，女童後順利脫險。記者謝進盛／翻攝