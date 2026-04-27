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疑毒品糾紛 駕駛中彈 開槍乘客落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>地方法院後方、西區府後街昨傳槍響，林姓男子腰腹中槍，向咖啡店求助。圖／讀者提供
台中地方法院後方、西區府後街昨傳槍響，林姓男子腰腹中槍，向咖啡店求助。圖／讀者提供

台中市林姓男子昨下午二時卅六分於地方法院後方的休旅車內遭張姓男子持槍射擊腰腹部，林男下車向附近咖啡店求助，張男徒步逃逸。案發後約三小時，檢警在案發地附近的張男住處，將他查緝到案。據了解，二人疑因毒品交易衍生糾紛，張男持槍射擊，詳細案情仍待釐清。

林姓男子（廿七歲）昨駕駛休旅車行經西區府後街，張姓男子（四十六歲）則在地方法院後方上車，二人疑因毒品衍生嫌隙，張男坐休旅車後座，持隨身攜帶的改造手槍，朝林男腰腹部開一槍。林男中槍後車輛失控，衝撞路邊車輛後，隨即下車跑向休旅車旁的咖啡店求助，張男則離車逃逸。

救護車到場時，林男倒臥在咖啡店騎樓地面，意識清楚，腰腹部有一處貫穿的槍傷傷口，被送至中國醫藥大學附設醫院急救後，暫無生命危險，留院觀察中。

台中地檢署獲報後，指派檢察官陳東泰進駐第一警分局，成立專案小組偵辦，經調閱監視器追查張男逃逸方向，在案發地附近的張男住處，將他查緝到案，另查獲涉案改造手槍一把，但未查獲子彈。

張男被帶回警局詢問，釐清案發經過。初步了解雙方是因毒品交易糾紛而衍生槍擊事件，不過相關說法仍待後續調查核實，警方暫依殺人未遂、槍砲等罪方向偵辦，預定今日移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署表示，對暴力犯罪零容忍，第一時間指派檢察官進駐分局指揮，初步調查是熟人間糾紛所致，詳細犯案動機及相關案情，待進一步調查。

毒品 槍擊 台中

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