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影／不滿被「逼」當街怒攔車 機車騎士與公車司機揮拳互毆全掛彩
陳姓司機今午5時許駕駛公車行經台北市八德路二段，見陳姓騎士騎乘機車暫停於公車停靠區，鳴按喇叭示意，未料陳姓騎士認遭逼車，騎車上前攔停公車，衝上公車與司機互毆，2人雙雙掛彩、自行就醫治療，事後各自赴警所提告，警方詢後分別依傷害罪嫌將2人送辦。
警方調查，52歲陳姓男子今午5時許駕駛大台北203路公車，行經台北市中山區八德路二段時，發現46歲陳姓男子騎乘機車暫停在公車停靠區中，遂鳴按喇叭示意陳姓騎士離開，待乘客下車後駛離公車停靠區。
未料，陳姓騎士自認遭公車逼車，騎車加速上前，在公車前門處攔車，陳姓司機見陳姓騎士追上來嗆聲，也開門與對方理論，陳姓騎士甚至衝上公車，雙方情緒失控揮拳互毆，導致2人皆面部擦挫傷，各自就醫治療，事後分別前往警所提告。
轄區長安東路派出所表示，員警獲報轄內有機車騎士與公車駕駛當街糾紛後，旋即趕赴現場查處，2人受傷各自就醫後皆表示要提告對方傷害罪，警詢後分別依傷害罪嫌將2人函送台北地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜、理性，切勿因為一時情緒失控做出暴力行為，如遇突發狀況立即撥打110，共同維護社會安全。
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