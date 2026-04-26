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影／礁溪通緝女酒測值高達0.27還跑給警察追 辯稱「剛喝1罐而已」
宜蘭礁溪警分局員警執行勤務時，發現有輛機車的後座乘客未戴安全帽，3名員警分乘3輛機車在後方追人，李姓女騎士繞了2分鐘才停車，員警查出李女竟是通緝犯，要對她進行酒測時，又說「要去接小孩」、「喝一罐而已」。最後被驗出酒測值達0.27，依違反公共危險罪送辦。
據了解，42歲李女違反洗錢防制法，未到案被發布通緝。礁溪警方表示，22日員警執勤時發現李女騎乘機車，後座乘客沒有戴安全帽，李女明明看到後方有3名員警騎車追她，卻沒有馬上停車，繞來繞去約2分鐘才停，員警要她拿出證件，一查竟是通緝犯。
接著要對她進行酒測時，該女子整個情緒上來，焦急說「我5點要接小孩」，員警安撫李女，表示會代為通知安親班的老師，好好安置小孩，因她渾身酒氣，李女又辯說「剛剛，喝一罐而已」。
員警測出李女酒測值高達0.27，李女因通緝遭押解歸案，同時也因酒駕觸犯公共危險罪，被移送宜蘭地檢署偵辦。
礁溪分局呼籲，吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上就觸犯公共危險罪，最高可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，飲酒者莫騎車或開車上路，警方將持續加強取締，維護道路行駛安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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