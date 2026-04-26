快訊

屋主大跳水！房市資金流向台股 「台積電炒作區」刊登量暴增

力挺張清芳募款8億 「台灣首富」郭台銘、曾馨瑩甜蜜放閃

聽新聞
0:00 / 0:00

台東男子跟友人結伴潛水捕魚未上岸 晚間尋獲遺體

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣東河鄉今天下午傳出疑似溺水意外，50歲陳姓男子跟友人相約前往海邊潛水捕魚，4人相約在傍晚時分上岸，結果陳男一直未上岸，同伴通報海巡署及消防隊前往救援。晚間6時35分，消防局人員在都蘭鼻北側礁岩發現陳男，他已經明顯死亡。

警消獲報，4人前往東河鄉都蘭鼻海岸潛水捕魚，下午1時30分一起下海，相約4時30分上岸，豈料台東市陳姓男子一直不見蹤影，同伴急忙報警求救。

台東縣消防局獲報後派遣成功大隊東河分隊、科技救災隊及無人機出勤搜救，直至晚間6時35分在都蘭鼻北側岸上礁岩區上發現穿著綠色防寒衣，沒有背水肺的陳姓男子遺體。

台東縣消防局指出，陳男被發現時身體僵硬、明顯死亡，後續交由警方釐清死因。

台東都蘭鼻傳出溺水意外，陳姓男子潛水捕魚失蹤，台東縣消防局出動大批人馬前往搜尋，最後只尋獲陳男的遺體。圖／台東縣消防局提供
台東都蘭鼻傳出溺水意外，陳姓男子潛水捕魚失蹤，台東縣消防局出動大批人馬前往搜尋，最後只尋獲陳男的遺體。圖／台東縣消防局提供

台東都蘭鼻傳出溺水意外，陳姓男子潛水捕魚失蹤，台東縣消防局出動大批人馬前往搜尋，最後只尋獲陳男的遺體。圖／台東縣消防局提供
台東都蘭鼻傳出溺水意外，陳姓男子潛水捕魚失蹤，台東縣消防局出動大批人馬前往搜尋，最後只尋獲陳男的遺體。圖／台東縣消防局提供

台東 無人機 海巡署

延伸閱讀

影／後壁湖出港潛水 恆春白沙灣外海1潛客失聯 多方急搜救

台中西區府後街傳槍響...槍手逃逸 一人腹部中彈送醫急救中

酒駕後衝向大甲媽點心站？警方查出「烏龍一場」 55歲男家住點心站旁

教會隊輔逢甲大學辦營隊 他持手機偷拍女童如廁 更一審獲緩刑免關

相關新聞

獨／國1竹北段遊覽車追撞大貨車 26名乘客國道驚魂幸無人傷

國道1號北向新竹縣竹北路段，今天下午5時許發生追撞事故，一輛遊覽車行經91公里處時，疑未注意前方動態，直接撞上前方行駛中的大貨車，所幸遊覽車上26名乘客均無受傷，詳細車禍原因，警方正在釐清中。

影／北車地下街向印度籍男子借錢不成 女火爆拉扯遭送辦

何姓女子今午2時許在台北車站地下街Y4出口一處東南亞商城，因借錢不成，與印度籍男子發生拉扯糾紛，過程引來2名路人制止，警方介入時現場已無衝突，釐清案情後將何女帶返偵辦，詢後依法送辦。

台東男子跟友人結伴潛水捕魚未上岸 晚間尋獲遺體

台東縣東河鄉今天下午傳出疑似溺水意外，50歲陳姓男子跟友人相約前往海邊潛水捕魚，4人相約在傍晚時分上岸，結果陳男一直未上岸，同伴通報海巡署及消防隊前往救援。晚間6時35分，消防局人員在都蘭鼻北側礁岩發現陳男，他已經明顯死亡。

影／礁溪通緝女酒測值高達0.27還跑給警察追 辯稱「剛喝1罐而已」

宜蘭礁溪警分局員警執行勤務時，發現有輛機車的後座乘客未戴安全帽，3名員警分乘3輛機車在後方追人，李姓女騎士繞了2分鐘才停車，員警查出李女竟是通緝犯，要對她進行酒測時，又說「要去接小孩」、「喝一罐而已」。最後被驗出酒測值達0.27，依違反公共危險罪送辦。

2男闖台南店家行竊拿滅火器猛砸 兌幣機屹立不搖網批「第87屆偷竊盃」

30多歲的查姓男子與20多歲的李姓男子本月初清晨闖入台南市南區1間夾娃娃機店，企圖竊取兌幣機內現金；結果費盡九牛二虎之力東敲西打，甚至拿滅火器猛力砸向兌幣機，都無法破壞機台，取出現金，偷竊未遂，還在隔天就被警方帶回，依竊盜罪、毀損罪嫌函送法辦。

烏來巨石滾落砸毀轎車 駕駛下車釣魚幸運逃過一劫

新北市烏來區今天驚傳落石砸車意外。新店警今天上午11時許獲報烏來區信福路有落石坍方，哪哮派出所警員趕抵現場，發現1輛停在路旁的轎車遭落石砸毀，警方聯繫廖姓車主得知廖男至該處釣魚並不在車上未受傷，目前養護單位已到場清理落石。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。