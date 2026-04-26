台東男子跟友人結伴潛水捕魚未上岸 晚間尋獲遺體

宜蘭礁溪警分局員警執行勤務時，發現有輛機車的後座乘客未戴安全帽，3名員警分乘3輛機車在後方追人，李姓女騎士繞了2分鐘才停車，員警查出李女竟是通緝犯，要對她進行酒測時，又說「要去接小孩」、「喝一罐而已」。最後被驗出酒測值達0.27，依違反公共危險罪送辦。

2026-04-26 20:17