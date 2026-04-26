聽新聞
0:00 / 0:00
台東男子跟友人結伴潛水捕魚未上岸 晚間尋獲遺體
台東縣東河鄉今天下午傳出疑似溺水意外，50歲陳姓男子跟友人相約前往海邊潛水捕魚，4人相約在傍晚時分上岸，結果陳男一直未上岸，同伴通報海巡署及消防隊前往救援。晚間6時35分，消防局人員在都蘭鼻北側礁岩發現陳男，他已經明顯死亡。
警消獲報，4人前往東河鄉都蘭鼻海岸潛水捕魚，下午1時30分一起下海，相約4時30分上岸，豈料台東市陳姓男子一直不見蹤影，同伴急忙報警求救。
台東縣消防局獲報後派遣成功大隊東河分隊、科技救災隊及無人機出勤搜救，直至晚間6時35分在都蘭鼻北側岸上礁岩區上發現穿著綠色防寒衣，沒有背水肺的陳姓男子遺體。
台東縣消防局指出，陳男被發現時身體僵硬、明顯死亡，後續交由警方釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。