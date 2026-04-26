2男闖台南店家行竊拿滅火器猛砸 兌幣機屹立不搖網批「第87屆偷竊盃」

30多歲的查姓男子與20多歲的李姓男子本月初清晨闖入台南市南區1間夾娃娃機店，企圖竊取兌幣機內現金；結果費盡九牛二虎之力東敲西打，甚至拿滅火器猛力砸向兌幣機，都無法破壞機台，取出現金，偷竊未遂，還在隔天就被警方帶回，依竊盜罪、毀損罪嫌函送法辦。

店內監視器拍下，這二名竊賊於本月9日清晨6時許進入台南市南區新興路一間夾娃娃機店內，其中一人用毛巾蒙面，二人鎖定兌幣機，手腳並用嘗試用多種方式破壞，始終無法得手；一人拿起滅火器猛砸，機台仍屹立不搖，讓他累到滿身大汗乾脆休息，還掀起上衣猛擦汗。

店家當天上午見設備損壞，調閱監視器發現是二名男子所為，下午2時許報警處理；二人行竊過程影像上傳網路後，網友表示紛紛蠻笨的、啼笑皆非，有人還加上配樂，搭配字幕形容二人參加「第87屆偷竊盃」、「好手好腳還亂偷」，直呼以為機台是塑膠做的。

轄區第六警分局調查，接獲店家報案，有二名男竊嫌涉在案發時進入娃娃機店毀損兌幣機，企圖偷竊機器內現金未遂，警方調閱監視器追查，隔天循線將二人查緝到案，依竊盜、毀損罪嫌函送法辦。

二人行竊過程全遭店內監視器拍下，其中一人還用毛巾蒙面。圖／翻攝自社會事新聞影音

網友加上配樂，搭配字幕形容二人參加「第87屆偷竊盃」、「好手好腳還亂偷」，直呼以為機台是塑膠做的。圖／翻攝自社會事新聞影音