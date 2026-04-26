獨／國1竹北段遊覽車追撞大貨車 26名乘客國道驚魂幸無人傷

國道1號北向新竹縣竹北路段，今天下午5時許發生追撞事故，一輛遊覽車行經91公里處時，疑未注意前方動態，直接撞上前方行駛中的大貨車，所幸遊覽車上26名乘客均無受傷，詳細車禍原因，警方正在釐清中。

據了解，今天下午5時許，一輛遊覽車行經國道1號北上91K竹北交流道外側車道時，疑因未保持安全距離，直接撞上前方的貨車，由於撞擊力道不小，導致大貨車車斗凹陷，也因整起事故，後方車流紛紛減速閃避，事故發生後占據外側車道影響通行，受損遊覽車目前已由拖吊業者排除。

警方指出，車上共有26名乘客，所幸無人傷亡，詳細肇事原因仍待進一步釐清，相關單位已到場協助排除事故。警方也提醒，行駛國道應隨時注意前方車況，保持安全距離，避免因瞬間分心或未即時反應，釀成追撞事故，以確保行車安全。

國道1號北向竹北路段，今天下午5時許發生追撞事故，一輛遊覽車行經91公里處時，疑未注意前方動態，直接撞上前方行駛中的大貨車，所幸遊覽車上26名乘客均無受傷。圖／取自高公局1968App