男潛客貓鼻頭外海失聯 陸海空同步搜救

36歲陳姓男子今天隨團從屏東恆春後壁湖出發船潛，於貓鼻頭外海約4浬處失聯。恆春海巡隊上午10時許獲報後，與多單位投入陸海空搜救行動，截至下午5時仍未尋獲。

海巡署艦隊分署恆春海巡隊今天上午10時17分接獲通報，指屏東貓鼻頭外海約4浬處，1名男性潛客疑似失聯，隨即啟動搜救行動。民間救難單位威鯨救難協會及多艘民間船隻獲報後投入協尋，消防人員則沿白砂灣岸際搜尋。

恆春海巡隊告訴中央社記者，失聯的36歲陳姓男子為彰化人，與教練及友人共6人自後壁湖出發，於白砂灣海域進行船潛，集合時間到卻未現身，疑在貓鼻頭外海失聯。

恆春海巡隊指出，海巡上午10時20分接獲第八巡防區指揮部轉通報，立即調派PP-3531巡防艇前往通報海域，並於10時35分抵達現場展開搜尋；另於下午1時12分加派3599艇提前投入支援搜救，擴大海面搜尋範圍；海巡署南部分署已申請空中偵察機前往通報海域執行空中搜尋，並提供優選搜救規劃圖，指導現場艇隻強化搜尋效能。

恆春海巡隊表示，將持續配合巡防區指揮，整合海空兵力全力執行搜救任務，並即時掌握現場狀況。同時呼籲民眾，從事潛水及各項海域活動時，應確實遵守潛水安全規範及潛伴制度，並留意海象變化，如遇緊急狀況，撥打118海巡報案專線求助。